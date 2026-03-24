राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 10वीं क्लास का रिजल्ट, कितने परसेंट स्टूडेंट हुए पास?

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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 10वीं परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है. छात्र अपना रोल नंबर डालकर तुरंत अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. RBSE 10वीं का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर तुरंत रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इस साल बोर्ड एग्जाम में कुल 94.23 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं.

राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें इस बार कुल 94.23 प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं. परिणाम के अनुसार 93.63 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, जबकि छात्राओं ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए 94.20 प्रतिशत सफलता दर हासिल की है.

पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?

राजस्थान बोर्ड की तरफ से 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया है. इस एग्जाम में अगर छात्रों को सफल होना है तो उन्हें हर सब्जेक्ट में और कुल मिलाकर कम से कम 33 फीसदी नंबर लाने होंगे.

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कैसे चेक करें 10वीं क्लास का रिजल्ट

नतीजे चेक करने के लिए छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं.

इसके बाद स्टूडेंट्स होमपेज पर “RBSE 10th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अब छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें.

फिर छात्र का रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्टूडेंट्स इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें.

SMS के जरिए ऐसे पाएं रिजल्ट

अगर वेबसाइट स्लो हो जाए या खुल नहीं रही है तो छात्र SMS के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं. मोबाइल में मैसेज बॉक्स खोलें और टाइप करें RJ10 स्पेस रोल नंबर. इसे 5676750 या 56263 पर भेज दें. कुछ ही समय में रिजल्ट आपके मोबाइल पर आ जाएगा.



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