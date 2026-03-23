RBSE 10th Results 2026 LIVE Updates: अब बस थोड़ी ही देर का इंतजार, दोपहर 1 बजे आएगा राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
RBSE Rajasthan Board 10th Results 2026 Live: राजस्थान बोर्ड की तरफ से आज दसवीं क्लास का रिजल्ट जारी किया जाएगा. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकेंगे.
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Background
राजस्थान बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए आज का दिन खास होने वाला है, पहले माना जा रहा था कि 20 मार्च को राजस्थान बोर्ड के 10वीं परिणाम (RBSE 10th Result 2026) जारी होगा, लेकिन अब बोर्ड ने खुद सामने आकर साफ कर दिया है कि रिजल्ट आज आएगा.
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं कक्षा का रिजल्ट अब 24 मार्च को जारी किया जाएगा. इस साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा में करीब 10 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही सभी अपने राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट (Rajasthan Board 10th Result 2026) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
कब हुई थी राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा?
राजस्थान 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थीं और 28 फरवरी तक चली थीं. इस दौरान पूरे राज्य में परीक्षा का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया था. बोर्ड ने राज्यभर में 6195 परीक्षा केंद्र बनाए थे, जहां अलग-अलग विषयों की परीक्षाएं कराई गईं. कुल मिलाकर 175 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई.
पहली बार मार्च में राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी कर रहा बोर्ड
इस बार बोर्ड के नतीजे मार्च में जारी होंगे, ये पहली बार होगा जब राजस्थान बोर्ड मार्च में नतीजे जारी करेगा. अब तक राजस्थान बोर्ड के नतीजे मई में जारी होते आए हैं.
राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट डायरेक्ट लिंक (RBSE 10th Result 2026 Official Website):
rajresults.nic.in
rajeduboard.rajasthan.gov.in
RBSE 10वीं का रिजल्ट 2026 कैसे देखें (How to Check RBSE 10th Result 2026)
ऊपर दिए गए किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
RBSE 10th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें
अपना Roll Number दर्ज करें
Submit बटन पर क्लिक करें
स्क्रीन पर आपका राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट दिख जाएगा
भविष्य के लिए प्रिंट / PDF सेव कर लें
इंटरनेट नहीं है? टेंशन न लें, मोबाइल से ऐसे देखें रिजल्ट
अगर रिजल्ट के दिन वेबसाइट क्रैश हो जाए या आपके पास इंटरनेट उपलब्ध न हो, तो आप अपने मोबाइल मैसेज के जरिए भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं. अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं. मैसेज में ‘RAJ10’ टाइप करें. इसे 56263 पर भेज दें, कुछ ही समय में आपका रिजल्ट आपके मोबाइल में मैसेज के रूप में आ जाएगा. इस तरह आप बिना इंटरनेट के भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं और किसी भी तरह की चिंता से बच सकते हैं.
RBSE 10th Result 2026 Live Updates: SMS से ऐसे चेक करें रिजल्ट राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
छात्र आसानी से SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए मोबाइल का मैसेज बॉक्स खोलें और टाइप करें RJ10 के बाद स्पेस देकर अपना रोल नंबर लिखें. फिर इस मैसेज को 5676750 या 56263 पर भेज दें. कुछ ही समय में आपके मोबाइल पर रिजल्ट आ जाएगा.
RBSE 10th Result 2026 Live Updates: DigiLocker से ऐसे चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
छात्र चाहें तो DigiLocker ऐप या वेबसाइट के जरिए भी अपनी 10वीं की मार्कशीट आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले DigiLocker में लॉगिन करें और फिर RBSE सेक्शन में जाकर 10वीं का रिजल्ट चुनें. यहां आपको अपनी डिजिटल मार्कशीट दिखाई देगी, जिसे आप सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं.
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Source: IOCL