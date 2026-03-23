राजस्थान बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए आज का दिन खास होने वाला है, पहले माना जा रहा था कि 20 मार्च को राजस्थान बोर्ड के 10वीं परिणाम (RBSE 10th Result 2026) जारी होगा, लेकिन अब बोर्ड ने खुद सामने आकर साफ कर दिया है कि रिजल्ट आज आएगा.

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं कक्षा का रिजल्ट अब 24 मार्च को जारी किया जाएगा. इस साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा में करीब 10 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही सभी अपने राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट (Rajasthan Board 10th Result 2026) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कब हुई थी राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा?

राजस्थान 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थीं और 28 फरवरी तक चली थीं. इस दौरान पूरे राज्य में परीक्षा का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया था. बोर्ड ने राज्यभर में 6195 परीक्षा केंद्र बनाए थे, जहां अलग-अलग विषयों की परीक्षाएं कराई गईं. कुल मिलाकर 175 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई.

पहली बार मार्च में राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी कर रहा बोर्ड

इस बार बोर्ड के नतीजे मार्च में जारी होंगे, ये पहली बार होगा जब राजस्थान बोर्ड मार्च में नतीजे जारी करेगा. अब तक राजस्थान बोर्ड के नतीजे मई में जारी होते आए हैं.

राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट डायरेक्ट लिंक (RBSE 10th Result 2026 Official Website):

rajresults.nic.in

rajeduboard.rajasthan.gov.in

RBSE 10वीं का रिजल्ट 2026 कैसे देखें (How to Check RBSE 10th Result 2026)

ऊपर दिए गए किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

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इंटरनेट नहीं है? टेंशन न लें, मोबाइल से ऐसे देखें रिजल्ट

अगर रिजल्ट के दिन वेबसाइट क्रैश हो जाए या आपके पास इंटरनेट उपलब्ध न हो, तो आप अपने मोबाइल मैसेज के जरिए भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं. अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं. मैसेज में ‘RAJ10’ टाइप करें. इसे 56263 पर भेज दें, कुछ ही समय में आपका रिजल्ट आपके मोबाइल में मैसेज के रूप में आ जाएगा. इस तरह आप बिना इंटरनेट के भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं और किसी भी तरह की चिंता से बच सकते हैं.