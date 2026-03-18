क्या होती है व्हाइट, रेड और पिंक कॉलर जॉब? जानिए इनके बीच का अंतर

व्हाइट कॉलर जॉब (White Collar Job) वाले लोग आमतौर पर ऑफिस में बैठकर काम करते हैं. मैनेजर, बैंक कर्मचारी, इंजीनियर, अकाउंटेंट, और प्रशासनिक कर्मचारी. इनका काम कंप्यूटर, रिपोर्ट, डेटा एंट्री, प्रशासनिक कार्य और मीटिंग जैसी चीजों से जुड़ा होता है. ये लोग आमतौर पर पूर्णकालिक वेतनभोगी होते हैं और इनका पहनावा साफ-सुथरा ऑफिस लुक (शर्ट, सूट, टाई) होता है.