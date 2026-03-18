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क्या होती है व्हाइट, रेड और पिंक कॉलर जॉब? जानिए इनके बीच का अंतर
काम किस तरह का है और व्यक्ति किस तरह की नौकरी करता है. कॉलर जॉब्स वो नौकरियां हैं जिन्हें उनके काम की प्रकृति और कार्यस्थल के आधार पर बांटा गया है.
हम अक्सर नौकरी के प्रकार को समझने के लिए व्हाइट कॉलर, पिंक कॉलर और रेड कॉलर जैसे शब्द सुनते हैं. ये शब्द सिर्फ नौकरी के नाम नहीं बताते, बल्कि यह भी बताते हैं कि काम किस तरह का है और व्यक्ति किस तरह की नौकरी करता है. कॉलर जॉब्स वो नौकरियां हैं जिन्हें उनके काम की प्रकृति और कार्यस्थल के आधार पर बांटा गया है. तो आइए जानते हैं कि व्हाइट, रेड और पिंक कॉलर जॉब क्या होती है और इनके बीच का अंतर क्या है.
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Published at : 18 Mar 2026 08:40 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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