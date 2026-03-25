ओस से राहत दिलाएगा नया नियम, IPL 2026 में कप्तान करेंगे गेंद बदलने का फैसला

आईपीएल सीजन की शुरुआत से पहले सभी टीमों के कप्तानों की एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें नए नियमों और टूर्नामेंट से जुड़ी जरूरी जानकारियां साझा की जाएंगी. क्रिकबज की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मीटिंग बुधवार शाम करीब 4:30 बजे से 6 बजे के बीच होगी.

इस दौरान बीसीसीआई के मैच रेफरी प्रमुख जवागल श्रीनाथ और अंपायरिंग प्रमुख नितिन मेनन सभी कप्तानों से बात करेंगे. बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी टीमें नए नियमों, बदलावों और खेल से जुड़े दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह समझ लें, ताकि टूर्नामेंट सुचारु रूप से संचालित हो सके.

गेंद बदलने को लेकर हुआ अहम बदलाव

आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले एक अहम नियम बदलाव सामने आया है, जो खास तौर पर गेंदबाजों और कप्तानों के लिए राहत भरा माना जा रहा है. अब शाम के मैचों में दूसरी पारी के दौरान फील्डिंग करने वाली टीम का कप्तान एक बार गेंद बदलने की मांग कर सकेगा. इस नियम का मकसद ओस के असर को कम करना है, जो अक्सर दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए मुश्किलें पैदा करता है.

यह नियम पहली बार 2026 सीजन में लाया गया है. नए नियम के तहत कप्तान 10 ओवर पूरे होने के बाद ही गेंद बदलने की अपील कर सकता है. यह मांग ओवर खत्म होने के बाद ही की जा सकती है, खेल के दौरान नहीं. खास बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ शाम के मैचों में लागू होगी, दिन के मुकाबलों में नहीं.

मिलेगी इस्तेमाल की हुई गेंद मिलेगी

कप्तान जब गेंद बदलने की मांग करेगा, तो उसे नई गेंद नहीं दी जाएगी. अंपायर उसी तरह की इस्तेमाल की हुई गेंद देंगे, जिसकी हालत लगभग पहले वाली गेंद जैसी हो. इससे खेल का संतुलन बना रहेगा और किसी टीम को अतिरिक्त फायदा नहीं मिलेगा.

अंपायर के पास अंतिम फैसला

हालांकि कप्तान को एक बार गेंद बदलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन अंतिम फैसला अंपायर के हाथ में ही रहेगा. आमतौर पर 10 ओवर के बाद की पहली मांग स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन अगर बाद में दोबारा बदलाव की मांग होती है, तो वह पूरी तरह अंपायर के निर्णय पर निर्भर करेगा.

अगर 10 ओवर से पहले गेंद ज्यादा गीली या खराब हो जाती है और अंपायर उसे बदल देते हैं, तब भी कप्तान के पास 10 ओवर के बाद अपनी रणनीतिक मांग का अधिकार बना रहेगा.

28 मार्च को होगा ओपनिंग मैच

आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होगा, जहां पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. ऐसे में यह नया नियम इस सीजन के रोमांच को और बढ़ा सकता है.