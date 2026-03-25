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अमेरिका, इजरायल-ईरान जंग खत्म कराने को पाकिस्तान तैयार, कौन-कौन मीटिंग में होगा शामिल, जानें

US Iran War: डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को खत्म करने की बातचीत पाकिस्तान में हो सकती है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 25 Mar 2026 07:05 AM (IST)
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US Iran War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को साफ संकेत दिए कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को समाप्त करने की बातचीत पाकिस्तान में हो सकती है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निमंत्रण का स्क्रीनशॉट साझा किया.

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार शाम सोशल मीडिया पर लिखा, "अमेरिका और ईरान की सहमति के साथ, पाकिस्तान सम्मान के साथ तैयार है और इसे आयोजित करने के लिए सम्मानित महसूस करेगा ताकि चल रहे संघर्ष का समग्र समाधान निकाला जा सके." ट्रंप ने इसे एक घंटे के भीतर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया. यह ट्रंप के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने बार-बार दावा किया था कि अमेरिका ने यह युद्ध पहले ही जीत लिया है.

पाकिस्तान में हो सकती है बातचीत 

पहली बार ट्रंप ने बातचीत की बात सोमवार को कही थी, उसके 12 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान को संभावित मेज़बान के रूप में देखा जाने लगा. ईरान के विदेश मंत्रालय ने पहले ट्रंप के दावों का मजाक उड़ाया कि बातचीत पहले ही हो रही है. लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ मित्र देशों ने अमेरिका से वार्ता का संदेश भेजा है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अगर बातचीत होती है तो ईरान का प्रतिनिधि कौन होगा. संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गलीबाफ को ईरान का संभावित प्रतिनिधि माना जा रहा है. ट्रंप के मुख्य वार्ताकार उनके दोस्त स्टीव विटकॉफ़ और दामाद जेरेड कुश्नर इस सप्ताह ईरानी प्रतिनिधिमंडल से पाकिस्तान में मिल सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी उनके साथ हो सकते हैं.
 
क्या असीम मुनीर ने ट्रंप के दूतों से मुलाकात की?

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहले कहा कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बातचीत की. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी ईरान के समकक्ष अब्बास अराघची से संपर्क किया. इसके अलावा, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की भी बड़ी भूमिका बताई जा रही है, जो असल में देश चला रहे हैं. पाकिस्तान के पूर्व ओमान राजदूत इमरान अली चौधरी ने टीवी चैनल को बताया कि असीम मुनीर ने लगभग दो से ढाई हफ्ते पहले विटकॉफ़ और कुश्नर से बातचीत की थी, हालांकि मुनीर की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

ट्रंप की विदेश नीति में पाकिस्तान की अहम भूमिका

ट्रंप के वर्तमान कार्यकाल में पाकिस्तान उनकी विदेश नीति का नियमित हिस्सा रहा है, खासकर उनके नोबेल शांति पुरस्कार की कोशिशों में. ट्रंप जिन आठ युद्धों को समाप्त करने का दावा करते हैं, उनमें भारत-पाकिस्तान के मई 2025 के सैन्य संघर्ष भी शामिल हैं. भारत ने कहा कि उसने केवल पाकिस्तान के अनुरोध पर युद्धविराम पर सहमति दी.  मुनीर और शरीफ यहां तक कि ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग भी कर चुके हैं.

Published at : 25 Mar 2026 07:05 AM (IST)
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Pakistan US Iran War
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