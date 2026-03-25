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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअब खुल ही जाएगा होर्मुज स्ट्रेट! 50 दिन बाद ट्रंप ने PM मोदी को घुमाया फोन, भारत-अमेरिका का साझा प्लान क्या?

अब खुल ही जाएगा होर्मुज स्ट्रेट! 50 दिन बाद ट्रंप ने PM मोदी को घुमाया फोन, भारत-अमेरिका का साझा प्लान क्या?

Modi-Trump Phone Call: मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से दुनिया भर में तेल, गैस और खाद की किल्लत हो रही है. इससे निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी से फोन पर लंबी बात की है. तो क्या बातचीत हुई है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 25 Mar 2026 07:07 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फोन पर लंबी बातचीत की. दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चर्चा की. भारत ने साफ कहा कि इलाके में जल्द से जल्द शांति वापस आए और हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए खुला और सुरक्षित बना रहे.

PM मोदी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई?

यह दोनों नेताओं के बीच इजरायल-अमेरिका के ईरान पर 28 फरवरी 2026 को हमले के बाद पहली फोन कॉल थी. अब यह संघर्ष चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है. हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से ईंधन और जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे भारत समेत कई देशों को परेशानी हो रही है.

प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बातचीत की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'ट्रंप का फोन आया. पश्चिम एशिया की स्थिति पर उपयोगी चर्चा हुई. भारत डी-एस्केलेशन और जल्द शांति का पूरी तरह समर्थन करता है. हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला, सुरक्षित और सबके लिए पहुंच योग्य रखना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है.' PM मोदी ने आगे कहा कि दोनों देश शांति और स्थिरता के प्रयासों पर संपर्क में बने रहेंगे.

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी सोशल मीडिया पर इस कॉल की घोषणा की. उन्होंने बताया कि ट्रंप ने मोदी से मिडिल ईस्ट की स्थिति और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने की अहमियत पर बात की.

इससे पहले ट्रंप और मोदी की आखिरी फोन बातचीत 2 फरवरी को हुई थी, जब दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते में प्रगति की घोषणा की थी. अब इस नई कॉल से लगता है कि दोनों नेता शांति प्रयासों को और मजबूत करने पर सहमत हैं.

भारत ने ईरान समेत कई देशों से की बातचीत

भारत ने इस पूरे मामले में काफी सक्रियता दिखाई है. संघर्ष शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, GCC के छह देशों (बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और UAE) के नेताओं और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से दो-दो बार फोन पर बात की है. 

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को GCC देशों के राजदूतों से मुलाकात की और मंगलवार को ईरानी राजदूत मोहम्मद फतहली से मिले. उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से अब तक पांच बार बात की है. साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी सोमवार को फोन पर चर्चा की. 

जयशंकर ने ईरानी राजदूत से मुलाकात के बाद पोस्ट किया, 'पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा हुई. इन चुनौती भरे समय में ईरान में रह रहे भारतीयों को दी गई मदद के लिए शुक्रिया.'

गैस और पेट्रोल तक सीमित नहीं रहा प्रभाव

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत का पूरा फोकस युद्ध को जल्द खत्म करने और ऊर्जा व अन्य सामानों की रेगुलर सप्लाई पर है, खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते. क्योंकि इससे भारत की खाद्य सुरक्षा, ईंधन और उर्वरक सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है.

एक सूत्र ने बताया, 'युद्ध को रोकना जरूरी है. हम पहले से नकारात्मक प्रभाव महसूस कर रहे हैं. यह सिर्फ भारत की बात नहीं, जल्द ही अफ्रीका की खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी क्योंकि उर्वरक सप्लाई रुक रही है. 2022 के रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी स्थिति फिर बन सकती है.'

भारत ने एक बात साफ कर दी है कि वह पश्चिम एशिया के इस मामले में किसी भी तरह शामिल नहीं होगा. भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प सिर्फ भारतीय झंडे वाले मर्चेंट जहाजों की सुरक्षा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर फोकस कर रहा है. भारत की इस सक्रिय कूटनीति से साफ है कि वह क्षेत्रीय स्थिरता और अपनी ऊर्जा सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता दे रहा है.

Published at : 25 Mar 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Donald Trump PM Modi Middle East War Iran Israel War DONALD Trump INDIA-AMERICA IRAN US Israel Iran War Straight Of Hormuz
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