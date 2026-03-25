हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: लहंगे में भी ‘हसल’ जारी, शादी के दिन दुल्हन ने भेजा जॉब एप्लिकेशन… वीडियो हुआ वायरल

Video: लहंगे में भी ‘हसल’ जारी, शादी के दिन दुल्हन ने भेजा जॉब एप्लिकेशन… वीडियो हुआ वायरल

वीडियो में दुल्हन पूरी शादी के जोड़े में नजर आ रही है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि वह इस खास मौके पर भी मोबाइल में व्यस्त है. पहली नजर में लगता है कि वह शायद किसी दोस्त से बात कर रही होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 25 Mar 2026 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर रहा है. शादी जैसा बड़ा और खास दिन, जहां हर कोई सजने-संवरने, रस्मों और खुशियों में डूबा होता है, वहीं एक दुल्हन ने अपने करियर को भी उतनी ही अहमियत दी. वायरल वीडियो में दुल्हन पूरी शादी के जोड़े में नजर आ रही है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि वह इस खास मौके पर भी मोबाइल में व्यस्त है. पहली नजर में लगता है कि वह शायद किसी दोस्त से बात कर रही होगी, लेकिन सच सामने आता है कि वह उस समय जॉब के लिए आवेदन कर रही होती है.

लहंगे में बैठकर भेजा जॉब एप्लिकेशन

वायरल वीडियो में दुल्हन कार में बैठी नजर आती है. उसने पूरा ब्राइडल आउटफिट पहन रखा है और शादी की तैयारियों के बीच कुछ समय निकालकर अपने फोन पर ईमेल टाइप कर रही है. बताया जा रहा है कि वह उसी वक्त नौकरी के लिए आवेदन भेज रही थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sanchi & Shivam (@sanchi_shivam_twoheartsonesoul)

‘प्रायोरिटीज क्लियर’ का मैसेज हुआ वायरल

वीडियो पर लिखा टेक्स्ट “Applying for job even on wedding day… priorities straight” लोगों का ध्यान खींच रहा है. वहीं कैप्शन में लिखा गया है “Dulhan mode ON, hustle mode never OFF”. यही लाइन इस वीडियो की पूरी कहानी बयां कर देती है.

लोगों को लगा अपना ही किस्सा

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स खुद को इससे जोड़कर देख रहे हैं. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे भी ऐसी ही स्थिति में ऐसा ही करते. किसी ने लिखा “ये तो बिल्कुल मैं हूं”, तो किसी ने इसे बेहद फनी बताया.

हंसी के साथ मिला मोटिवेशन भी

हालांकि वीडियो हल्का-फुल्का और मजेदार है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मैसेज भी छुपा है. यह दिखाता है कि आज के युवा अपने करियर को लेकर कितने गंभीर हैं. बड़े से बड़ा मौका भी उन्हें अपने लक्ष्य से भटका नहीं पाता.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

यूजर्स बोले, दीदी दिखावा मत करो

वीडियो को sanchi_shivam_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इतना भी सीरियस करियर को लेकर नहीं होना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...दिखावा है और कुछ नहीं, बाकि दिन नहीं मिले दीदी को. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वायरल होने के लिए और कुछ नहीं मिला दीदी.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

Published at : 25 Mar 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: लहंगे में भी ‘हसल’ जारी, शादी के दिन दुल्हन ने भेजा जॉब एप्लिकेशन… वीडियो हुआ वायरल
लहंगे में भी ‘हसल’ जारी, शादी के दिन दुल्हन ने भेजा जॉब एप्लिकेशन… वीडियो हुआ वायरल
ट्रेंडिंग
‘Lockdown 2020’ क्यों हो रहा ट्रेंड? 6 साल बाद भी लोगों के दिल-दिमाग में जिंदा है कोरोना का दौर
‘Lockdown 2020’ क्यों हो रहा ट्रेंड? 6 साल बाद भी लोगों के दिल-दिमाग में जिंदा है कोरोना का दौर
ट्रेंडिंग
LPG महंगी हुई तो पुणे के होटल ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, ऑरेंज बाल वाला कहकर चिढ़ाया, अब हो रहा वायरल
LPG महंगी हुई तो पुणे के होटल ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, ऑरेंज बाल वाला कहकर चिढ़ाया, अब हो रहा वायरल
ट्रेंडिंग
Video: ट्रक से कूदे चोरी हुए 7 कुत्ते, रास्ता खुद ढूंढा और पहुंच गए अपने मालिक के पास, वीडियो वायरल
ट्रक से कूदे चोरी हुए 7 कुत्ते, रास्ता खुद ढूंढा और पहुंच गए अपने मालिक के पास, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मौसम का यूटर्न, आगरा-मथुरा समेत कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट
यूपी में मौसम का यूटर्न, आगरा-मथुरा समेत कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट
विश्व
Israel-US Iran War Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
बॉलीवुड
अमीषा पटेल ने 'धुरंधर 2' को बताया आई ओपनर, बोलीं- आदित्य धर ने एक्टर्स को कास्ट किया, इंस्टाग्रामर्स को नहीं
अमीषा पटेल ने 'धुरंधर 2' को बताया आई ओपनर, बोलीं- आदित्य धर ने एक्टर्स को कास्ट किया, इंस्टाग्रामर्स को नहीं
आईपीएल 2026
CSK में आया 150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचाएगा कोहराम
CSK में आया 150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचाएगा कोहराम
इंडिया
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
इंडिया
West Bengal Elections 2026: बंगाल चुनाव से ठीक पहले CM ममता बनर्जी का बड़ा कदम, कई पदों से दिया इस्तीफा
बंगाल चुनाव से ठीक पहले CM ममता बनर्जी का बड़ा कदम, कई पदों से दिया इस्तीफा
जनरल नॉलेज
कौन रखता है भारतीय सेनाओं के जहाजों और विमानों के नाम, जानें क्या है इसके नियम
कौन रखता है भारतीय सेनाओं के जहाजों और विमानों के नाम, जानें क्या है इसके नियम
हेल्थ
Dry Mouth In The Morning: सुबह उठते ही सूख रहा है मुंह और आ रही है बदबू? शरीर के अंदर छिपी है यह बड़ी गड़बड़
सुबह उठते ही सूख रहा है मुंह और आ रही है बदबू? शरीर के अंदर छिपी है यह बड़ी गड़बड़
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget