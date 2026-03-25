लहंगे में भी ‘हसल’ जारी, शादी के दिन दुल्हन ने भेजा जॉब एप्लिकेशन… वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर रहा है. शादी जैसा बड़ा और खास दिन, जहां हर कोई सजने-संवरने, रस्मों और खुशियों में डूबा होता है, वहीं एक दुल्हन ने अपने करियर को भी उतनी ही अहमियत दी. वायरल वीडियो में दुल्हन पूरी शादी के जोड़े में नजर आ रही है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि वह इस खास मौके पर भी मोबाइल में व्यस्त है. पहली नजर में लगता है कि वह शायद किसी दोस्त से बात कर रही होगी, लेकिन सच सामने आता है कि वह उस समय जॉब के लिए आवेदन कर रही होती है.

लहंगे में बैठकर भेजा जॉब एप्लिकेशन

वायरल वीडियो में दुल्हन कार में बैठी नजर आती है. उसने पूरा ब्राइडल आउटफिट पहन रखा है और शादी की तैयारियों के बीच कुछ समय निकालकर अपने फोन पर ईमेल टाइप कर रही है. बताया जा रहा है कि वह उसी वक्त नौकरी के लिए आवेदन भेज रही थी.

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‘प्रायोरिटीज क्लियर’ का मैसेज हुआ वायरल

वीडियो पर लिखा टेक्स्ट “Applying for job even on wedding day… priorities straight” लोगों का ध्यान खींच रहा है. वहीं कैप्शन में लिखा गया है “Dulhan mode ON, hustle mode never OFF”. यही लाइन इस वीडियो की पूरी कहानी बयां कर देती है.

लोगों को लगा अपना ही किस्सा

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स खुद को इससे जोड़कर देख रहे हैं. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे भी ऐसी ही स्थिति में ऐसा ही करते. किसी ने लिखा “ये तो बिल्कुल मैं हूं”, तो किसी ने इसे बेहद फनी बताया.

हंसी के साथ मिला मोटिवेशन भी

हालांकि वीडियो हल्का-फुल्का और मजेदार है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मैसेज भी छुपा है. यह दिखाता है कि आज के युवा अपने करियर को लेकर कितने गंभीर हैं. बड़े से बड़ा मौका भी उन्हें अपने लक्ष्य से भटका नहीं पाता.

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यूजर्स बोले, दीदी दिखावा मत करो

वीडियो को sanchi_shivam_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इतना भी सीरियस करियर को लेकर नहीं होना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...दिखावा है और कुछ नहीं, बाकि दिन नहीं मिले दीदी को. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वायरल होने के लिए और कुछ नहीं मिला दीदी.

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