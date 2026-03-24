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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीNTPC में Artisan Trainee पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन?

NTPC में Artisan Trainee पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन?

एनटीपीसी लिमिटेड में 27 पदों पर भर्ती निकली है. 10वीं पास और ITI वाले उम्मीदवार 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, यहां जाने आवेदन की पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 24 Mar 2026 10:01 AM (IST)
एनटीपीसी लिमिटेड में 27 पदों पर भर्ती निकली है. 10वीं पास और ITI वाले उम्मीदवार 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, यहां जाने आवेदन की पूरी जानकारी.

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और ITI कर चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. एनटीपीसी लिमिटेड ने Artisan Trainee और Assistant Trainee के पदों पर भर्ती निकाली ह. इसमें कम योग्यता वाले उम्मीदवार भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

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इस भर्ती में कुल 27 पद निकाले गए हैं। इसमें अलग-अलग ट्रेड शामिल हैं जैसे फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और स्टोर कीपर. यानी टेक्निकल फील्ड के कई छात्रों को मौका मिलेगा.
इस भर्ती में कुल 27 पद निकाले गए हैं। इसमें अलग-अलग ट्रेड शामिल हैं जैसे फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और स्टोर कीपर. यानी टेक्निकल फील्ड के कई छात्रों को मौका मिलेगा.
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इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है और साथ में संबंधित ट्रेड में ITI किया होना चाहिए. कुछ पदों के लिए टाइपिंग भी मांगी गई है.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है और साथ में संबंधित ट्रेड में ITI किया होना चाहिए. कुछ पदों के लिए टाइपिंग भी मांगी गई है.
Published at : 24 Mar 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Education Govt Jobs JObs ITI Jobs NTPC Recruitment 2026 Artisan Trainee Vacancy Assistant Trainee Jobs

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