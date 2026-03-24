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NTPC में Artisan Trainee पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन?
एनटीपीसी लिमिटेड में 27 पदों पर भर्ती निकली है. 10वीं पास और ITI वाले उम्मीदवार 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, यहां जाने आवेदन की पूरी जानकारी.
अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और ITI कर चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. एनटीपीसी लिमिटेड ने Artisan Trainee और Assistant Trainee के पदों पर भर्ती निकाली ह. इसमें कम योग्यता वाले उम्मीदवार भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 10:01 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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