HPCL में 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती का एलान, शानदार सैलरी के साथ ऐसे करें आवेदन

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यता मांगी गई है. उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग डिग्री, फुल टाइम डिप्लोमा, MBA, CA, CMA या लॉ डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा कुछ पदों के लिए फायर सेफ्टी में डिप्लोमा या संबंधित फील्ड का अनुभव भी जरूरी हो सकता है.