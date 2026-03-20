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HPCL में 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती का एलान, शानदार सैलरी के साथ ऐसे करें आवेदन
हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 700 से ज्यादा ऑफिसर पदों पर भर्ती जारी की है,इच्छुक उम्मीदवार 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप एक अच्छी और सुरक्षित नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती जारी की है इसमें अलग-अलग फील्ड के उम्मीदवारों को मौका मिल रहा है, इसलिए यह एक बड़ा अवसर माना जा रहा है.
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Published at : 20 Mar 2026 09:09 AM (IST)
Tags :Education JOB HPCL Recruitment 2026
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प्रेम कुमारJournalist
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