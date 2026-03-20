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HPCL में 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती का एलान, शानदार सैलरी के साथ ऐसे करें आवेदन

हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 700 से ज्यादा ऑफिसर पदों पर भर्ती जारी की है,इच्छुक उम्मीदवार 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Mar 2026 09:09 AM (IST)
हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 700 से ज्यादा ऑफिसर पदों पर भर्ती जारी की है,इच्छुक उम्मीदवार 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.

अगर आप एक अच्छी और सुरक्षित नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती जारी की है इसमें अलग-अलग फील्ड के उम्मीदवारों को मौका मिल रहा है, इसलिए यह एक बड़ा अवसर माना जा रहा है.

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HPCL इस बार देशभर में 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती कर रहा है. इसमें ऑफिसर लेवल के कई पद शामिल हैं. खास बात यह है कि इस भर्ती में फ्रेशर्स के साथ-साथ अनुभवी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा.
HPCL इस बार देशभर में 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती कर रहा है. इसमें ऑफिसर लेवल के कई पद शामिल हैं. खास बात यह है कि इस भर्ती में फ्रेशर्स के साथ-साथ अनुभवी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा.
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इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यता मांगी गई है. उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग डिग्री, फुल टाइम डिप्लोमा, MBA, CA, CMA या लॉ डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा कुछ पदों के लिए फायर सेफ्टी में डिप्लोमा या संबंधित फील्ड का अनुभव भी जरूरी हो सकता है.
इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यता मांगी गई है. उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग डिग्री, फुल टाइम डिप्लोमा, MBA, CA, CMA या लॉ डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा कुछ पदों के लिए फायर सेफ्टी में डिप्लोमा या संबंधित फील्ड का अनुभव भी जरूरी हो सकता है.
Published at : 20 Mar 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Education JOB HPCL Recruitment 2026

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