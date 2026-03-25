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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIran-Israel War: ईरान-इजराइल युद्ध के बीच PM मोदी ने किए ये 5 बड़े फैसले, जानें तेल-गैस संकट के बीच क्या कर रही सरकार?

Iran-Israel War: ईरान-इजराइल युद्ध के बीच PM मोदी ने किए ये 5 बड़े फैसले, जानें तेल-गैस संकट के बीच क्या कर रही सरकार?

Iran-Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाकर ईंधन और जरूरी सामान की सप्लाई सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 07:53 AM (IST)
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पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है. प्रधानमंत्री ने मंगलवार (24 मार्च 2026) को राज्यसभा में घोषणा की कि सरकार ने ईंधन, उर्वरक और जरूरी सामानों की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए 7 एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया है.

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि करीब तीन हफ्तों से जारी इस युद्ध ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है. भारत के लिए चिंता की बात केवल कच्चे तेल की कीमतें ही नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का बंद होना भी है. भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है. खाड़ी देशों में रह रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में कई भारतीय चालक दल फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के प्रयास जारी हैं.

पीएम मोदी का रोडमैप

सरकार इस संकट से निपटने के लिए लगातार कदम उठा रही है. संकट की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने राज्यसभा में सरकार का रोडमैप साझा किया.
 
7 एम्पावर्ड ग्रुप: COVID-19 महामारी के दौरान बनाई गई समितियों की तर्ज पर ये ग्रुप पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सप्लाई चेन और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तत्काल फैसले लेंगे.

वैकल्पिक स्रोत: भारत केवल पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय अब कच्चे तेल और गैस के लिए सभी उपलब्ध वैश्विक विकल्पों को खंगाल रहा है.

किसानों को सुरक्षा: आगामी बुवाई सीजन (खरीफ) को देखते हुए उर्वरकों (खाद) का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया गया है. पीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वैश्विक संकट का बोझ उन पर नहीं पड़ने दिया जाएगा.

जमाखोरी पर लगाम: प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि युद्ध के बहाने सामानों की कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए.

सामरिक तेल भंडार : भारत ने अपने सामरिक तेल भंडार को 5.3 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 6.5 मिलियन मीट्रिक टन करने पर काम तेज कर दिया है.

ये भी पढ़ें: Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 25 Mar 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
Fuel Crisis NARENDRA MODI Iran Israel War
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