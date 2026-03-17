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UPSSSC Recruitment 2026: यूपी सिंचाई विभाग में 402 पदों पर भर्ती, 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका
यूपी में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है.UPSSSC ने सिंचाई विभाग में 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है. जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए बढ़िया है.उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में कुल 402 पद भरे जाएंगे.
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Published at : 17 Mar 2026 06:01 PM (IST)
Tags :JObs UPSSSC Bharti 2026
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion