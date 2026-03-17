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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीUPSSSC Recruitment 2026: यूपी सिंचाई विभाग में 402 पदों पर भर्ती, 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका

UPSSSC Recruitment 2026: यूपी सिंचाई विभाग में 402 पदों पर भर्ती, 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका

यूपी में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है.UPSSSC ने सिंचाई विभाग में 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है. जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Mar 2026 06:01 PM (IST)
यूपी में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है.UPSSSC ने सिंचाई विभाग में 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है. जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए बढ़िया है.उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में कुल 402 पद भरे जाएंगे.

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इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या नलकूप मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए. साथ ही उम्मीदवार का PET 2025 परीक्षा पास होना भी अनिवार्य है, तभी आप इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या नलकूप मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए. साथ ही उम्मीदवार का PET 2025 परीक्षा पास होना भी अनिवार्य है, तभी आप इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे.
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इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि, जो उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से आते हैं, उन्हें सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि, जो उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से आते हैं, उन्हें सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.
Published at : 17 Mar 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
JObs UPSSSC Bharti 2026

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