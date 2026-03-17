इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या नलकूप मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए. साथ ही उम्मीदवार का PET 2025 परीक्षा पास होना भी अनिवार्य है, तभी आप इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे.