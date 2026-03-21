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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीसेंट्रल बैंक एसओ पदों के लिए भर्ती का मौका, IT वालों के लिए शानदार अवसर

सेंट्रल बैंक एसओ पदों के लिए भर्ती का मौका, IT वालों के लिए शानदार अवसर

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए भर्ती जारी की है. जिसमें IT और टेक्निकल फील्ड के उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है.यहां जानें भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी .

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 21 Mar 2026 03:12 PM (IST)
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए भर्ती जारी की है. जिसमें IT और टेक्निकल फील्ड के उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है.यहां जानें भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी .

अगर आप बैंक में अच्छी नौकरी की तलाश में हैं और IT या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, तो यह मौका आपके लिए है.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने SO भर्ती 2026 के तहत 275 पदों पर आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती में अलग-अलग स्केल (I से IV) के पद शामिल हैं.इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.

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इस भर्ती में कुल 275 पदों पर भर्ती की जायेगी. इसमें IT अधिकारी (82), साइबर सुरक्षा (38), डिजिटल चैनल (23), डेटा इंजीनियर (15) जैसे कई पद शामिल हैं. यानी टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए सबसे ज्यादा मौके हैं.
इस भर्ती में कुल 275 पदों पर भर्ती की जायेगी. इसमें IT अधिकारी (82), साइबर सुरक्षा (38), डिजिटल चैनल (23), डेटा इंजीनियर (15) जैसे कई पद शामिल हैं. यानी टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए सबसे ज्यादा मौके हैं.
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इस भर्ती में चयन दो चरणों में होगा. पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा. दोनों चरणों के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी.
इस भर्ती में चयन दो चरणों में होगा. पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा. दोनों चरणों के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी.
Published at : 21 Mar 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Education JOB Bank Job 2026 SO Recruitment Central Bank Recruitment

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