प्रसार भारती में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 50 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

प्रसार भारती ने कैजुअल ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पदों पर आवेदन मांगे हैं. इस नौकरी में रेडियो प्रोग्राम तैयार करने, रिकॉर्डिंग करने और तकनीकी कार्य संभालने की जिम्मेदारी होगी. यह भर्ती आकाशवाणी से जुड़ी हुई है और इसकी जॉब लोकेशन कटक रखी गई है. मीडिया और रेडियो क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह अच्छा अवसर माना जा रहा है.