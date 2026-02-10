एक्सप्लोरर
प्रसार भारती में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 50 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
प्रसार भारती ने ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है.50 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन से जुडी पूरी जानकारी .
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है.प्रसार भारती ने ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती शुरू की है. अगर आपको रेडियो, ऑडियो एडिटिंग या मीडिया से जुडा काम आता है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 10 Feb 2026 07:07 AM (IST)
