प्रसार भारती में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 50 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीप्रसार भारती में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 50 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

प्रसार भारती ने ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है.50 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन से जुडी पूरी जानकारी .

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 10 Feb 2026 07:07 AM (IST)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है.प्रसार भारती ने ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती शुरू की है. अगर आपको रेडियो, ऑडियो एडिटिंग या मीडिया से जुडा काम आता है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं.

प्रसार भारती ने कैजुअल ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पदों पर आवेदन मांगे हैं. इस नौकरी में रेडियो प्रोग्राम तैयार करने, रिकॉर्डिंग करने और तकनीकी कार्य संभालने की जिम्मेदारी होगी. यह भर्ती आकाशवाणी से जुड़ी हुई है और इसकी जॉब लोकेशन कटक रखी गई है. मीडिया और रेडियो क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह अच्छा अवसर माना जा रहा है.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास रेडियो प्रोडक्शन या संबंधित क्षेत्र में प्रोफेशनल डिप्लोमा होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार को कंप्यूटर चलाने और ऑडियो एडिटिंग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए. उम्मीदवार को ओडिया, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की जानकारी भी होना जरूरी है ताकि काम को सही तरीके से किया जा सके.
Published at : 10 Feb 2026 07:07 AM (IST)
