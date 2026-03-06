दिल्ली में 6 मार्च को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड, जानें कितना रहा अधिकतम तापमान?

देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार (6 मार्च) को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया हालांकि एक्यूआई ‘मध्यम’ श्रेणी में बनी रही. दिल्ली में शुक्रवार इस मौसम का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा. अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री अधिक रहा और गुरुवार (5 मार्च) को दर्ज अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया.

शुक्रवार को AQI 171 दर्ज किया गया

शुक्रवार को में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 171 दर्ज किया गया. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि लोदी रोड स्टेशन पर यह सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक 16.3 डिग्री सेल्सियस रहा. रिज स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा, 8 मार्च को दिल्ली को मिलेगी पहली रिंग मेट्रो, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

'आने वाले दिनों में तेज धूप निकलने के संकेत'

‘स्काईमेट’ के मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा, “आने वाले दिनों में आसमान के साफ ​​रहने और तेज धूप निकलने के संकेत हैं, जिससे सुबह और शाम दोनों समय तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि हो सकती है. आने वाले दिनों में हवा की गति भी बढ़ने की संभावना है.”

स्टेशनवार आंकड़ों के अनुसार, रिज में अधिकतम तापमान सामान्य से 6.7 डिग्री अधिक 34.7 डिग्री सेल्सियस जबकि लोदी रोड में सामान्य से सात डिग्री अधिक 34 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

वहीं, पालम में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री अधिक 32.5 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में सामान्य से 7.4 डिग्री अधिक 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

शनिवार को साफ रहेगा आसमान

मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि शनिवार को आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. शहर का 24 घंटे का औसत एक्यूआई 172 रहा.

‘सीपीसीबी’ के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है. दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने शनिवार को वायु गुणवत्ता के ‘खराब’ श्रेणी में रहने का पूर्वानुमान जताया है.

'कृपया इस्तीफा दे दीजिए लेकिन ट्रंप के सामने झुकिए मत' अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान