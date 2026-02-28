हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एक शोध परियोजना के तहत रिसर्च असिस्टेंट, फिल्ड इंवेस्टीगेटर और अस्थायी पदों पर भर्ती जारी की है, योग्य उम्मीदवार 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 28 Feb 2026 06:56 AM (IST)
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. यह अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए खास है जो शोध कार्य से जुड़कर विश्वविद्यालय स्तर पर अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं. सभी नियुक्तियां परियोजना आधारित और अस्थायी होंगी.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 8 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें 2 पद रिसर्च असिस्टेंट के लिए और 6 पद फील्ड इन्वेस्टीगेटर के लिए निर्धारित किए गए हैं. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी पद निश्चित अवधि के लिए होंगे और परियोजना की जरूरत के अनुसार ही जारी रहेंगे.
रिसर्च असिस्टेंट के 2 पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 9 महीने के लिए की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को शोध कार्य में सक्रिय भूमिका निभानी होगी. उन्हें डेटा विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करने और प्रोजेक्ट से जुड़े अकादमिक कार्यों में सहयोग करना होगा.
Published at : 28 Feb 2026 06:56 AM (IST)
JOB AU Recruitment 2026 University Of Allahabad Vacancy

