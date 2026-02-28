एक्सप्लोरर
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एक शोध परियोजना के तहत रिसर्च असिस्टेंट, फिल्ड इंवेस्टीगेटर और अस्थायी पदों पर भर्ती जारी की है, योग्य उम्मीदवार 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. यह अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए खास है जो शोध कार्य से जुड़कर विश्वविद्यालय स्तर पर अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं. सभी नियुक्तियां परियोजना आधारित और अस्थायी होंगी.
Published at : 28 Feb 2026 06:56 AM (IST)
