इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 8 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें 2 पद रिसर्च असिस्टेंट के लिए और 6 पद फील्ड इन्वेस्टीगेटर के लिए निर्धारित किए गए हैं. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी पद निश्चित अवधि के लिए होंगे और परियोजना की जरूरत के अनुसार ही जारी रहेंगे.