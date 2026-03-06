देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है. इस बार राजस्थान के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है.उनकी सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया है.अनुज अग्निहोत्री मूल रूप से राजस्थान के रावतभाटा इलाके के रहने वाले हैं. साधारण परिवार से आने वाले अनुज ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर देश की सबसे मुश्किल परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है. उनके टॉपर बनने की खबर मिलते ही उनके घर और इलाके में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं.



डॉक्टर से प्रशासनिक अधिकारी बनने तक का सफर



अनुज की पढ़ाई मेडिकल फील्ड से जुड़ी रही है. उन्होंने जोधपुर AIIMS से MBBS की पढ़ाई पूरी की और साल 2023 में डॉक्टर बने. डॉक्टर बनने के बाद भी उनके मन में समाज के लिए बड़े स्तर पर काम करने की इच्छा थी. इसी वजह से उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और पूरी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे.



पहले भी प्रशासनिक सेवा में हो चुका है चयन



यूपीएससी के पिछले प्रयास में अनुज का चयन DANICS सेवा में हो गया था और वे उसी सेवा में काम भी कर रहे थे. हालांकि उनका सपना सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करना था.लगातार मेहनत और तैयारी के बाद आखिरकार उन्होंने UPSC 2025 में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर अपना सपना पूरा कर लिया.



UPSC की सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में होती है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होते हैं. साल 2025 की मुख्य परीक्षा अगस्त में आयोजित की गई थी और इसके बाद फरवरी में इंटरव्यू हुए. इन सभी चरणों को पार करने के बाद आयोग ने अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की, जिसमें अनुज अग्निहोत्री पहले स्थान पर रहे.

ऐसे देख सकते हैं अपना रिजल्ट



जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.वेबसाइट पर सफल उम्मीदवारों की पूरी मेरिट लिस्ट और रोल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं.अनुज अग्निहोत्री की सफलता लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है. उनकी कहानी यह बताती है कि अगर लक्ष्य साफ हो और मेहनत पूरी ईमानदारी से की जाए, तो किसी भी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है.

