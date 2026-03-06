हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाAnuj Agnihotri UPSC Topper: कौन हैं अनुज अग्निहोत्री और कहां के रहने वाले, जिन्हें यूपीएससी की टॉपर लिस्ट में मिला पहला नंबर?

Anuj Agnihotri UPSC Topper: कौन हैं अनुज अग्निहोत्री और कहां के रहने वाले, जिन्हें यूपीएससी की टॉपर लिस्ट में मिला पहला नंबर?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है. जानिए वे कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं और उनकी सफलता की कहानी क्या है?

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Mar 2026 04:09 PM (IST)
देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है. इस बार राजस्थान के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है.उनकी सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया है.अनुज अग्निहोत्री मूल रूप से राजस्थान के रावतभाटा इलाके के रहने वाले हैं. साधारण परिवार से आने वाले अनुज ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर देश की सबसे मुश्किल परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है. उनके टॉपर बनने की खबर मिलते ही उनके घर और इलाके में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं.

डॉक्टर से प्रशासनिक अधिकारी बनने तक का सफर

अनुज की पढ़ाई मेडिकल फील्ड से जुड़ी रही है. उन्होंने जोधपुर AIIMS से MBBS की पढ़ाई पूरी की और साल 2023 में डॉक्टर बने. डॉक्टर बनने के बाद भी उनके मन में समाज के लिए बड़े स्तर पर काम करने की इच्छा थी. इसी वजह से उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और पूरी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे.

पहले भी प्रशासनिक सेवा में हो चुका है चयन

यूपीएससी के पिछले प्रयास में अनुज का चयन DANICS सेवा में हो गया था और वे उसी सेवा में काम भी कर रहे थे. हालांकि उनका सपना सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करना था.लगातार मेहनत और तैयारी के बाद आखिरकार उन्होंने UPSC 2025 में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर अपना सपना पूरा कर लिया.

UPSC की सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में होती है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होते हैं. साल 2025 की मुख्य परीक्षा अगस्त में आयोजित की गई थी और इसके बाद फरवरी में इंटरव्यू हुए. इन सभी चरणों को पार करने के बाद आयोग ने अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की, जिसमें अनुज अग्निहोत्री पहले स्थान पर रहे.

ऐसे देख सकते हैं अपना रिजल्ट

जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.वेबसाइट पर सफल उम्मीदवारों की पूरी मेरिट लिस्ट और रोल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं.अनुज अग्निहोत्री की सफलता लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है. उनकी कहानी यह बताती है कि अगर लक्ष्य साफ हो और मेहनत पूरी ईमानदारी से की जाए, तो किसी भी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 06 Mar 2026 04:06 PM (IST)
UPSC Result 2025 UPSC Topper Anuj Agnihotri
