2 लाख चाहिए सैलरी तो आज ही करें इस भर्ती के लिए अप्लाई, ये है लास्ट डेट

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने मेंबर के 6 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती जारी की है. योग्य और अनुभवी उम्मीदवार 30 मार्च तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 06 Mar 2026 08:05 AM (IST)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. NCISM ने सदस्य (आईएसएम) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती आयुष मंत्रालय के तहत की जा रही है और इसके जरिए कुल 6 पदों पर नियुक्ति होगी, योग्य और अनुभवी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

1/6
इस भर्ती में कुल 6 पद भरे जाएंगे. इनमें से 3 पद मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के लिए हैं, जबकि 3 पद एथिक्स और रजिस्ट्रेशन बोर्ड के लिए तय किए गए हैं.
2/6
इन 6 पदों में से 3 पद आयुर्वेद विशेषज्ञों के लिए आरक्षित रखे गए हैं. वहीं बाकी 3 पद किसी भी भारतीय चिकित्सा प्रणाली से जुड़े योग्य उम्मीदवारों के लिए खुले हैं. इन पदों पर चयनित सदस्य संस्थानों की गुणवत्ता और मानकों की निगरानी करेंगे.
Published at : 06 Mar 2026 08:05 AM (IST)
JOB NCISM Recruitment 2026 Ministry Of AYUSH Recruitment

