2 लाख चाहिए सैलरी तो आज ही करें इस भर्ती के लिए अप्लाई, ये है लास्ट डेट
आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने मेंबर के 6 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती जारी की है. योग्य और अनुभवी उम्मीदवार 30 मार्च तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. NCISM ने सदस्य (आईएसएम) के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती आयुष मंत्रालय के तहत की जा रही है और इसके जरिए कुल 6 पदों पर नियुक्ति होगी, योग्य और अनुभवी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 06 Mar 2026 08:05 AM (IST)
