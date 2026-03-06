2 लाख चाहिए सैलरी तो आज ही करें इस भर्ती के लिए अप्लाई, ये है लास्ट डेट

इन 6 पदों में से 3 पद आयुर्वेद विशेषज्ञों के लिए आरक्षित रखे गए हैं. वहीं बाकी 3 पद किसी भी भारतीय चिकित्सा प्रणाली से जुड़े योग्य उम्मीदवारों के लिए खुले हैं. इन पदों पर चयनित सदस्य संस्थानों की गुणवत्ता और मानकों की निगरानी करेंगे.