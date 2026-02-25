एक्सप्लोरर
पुलिस विभाग में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास के लिए बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट आया है. बिहार पुलिस में कॉन्स्टेबल ऑपरेटर के 993 पदों पर भर्ती निकली है.
बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बिहार पुलिस में कॉन्स्टेबल ऑपरेटर के 993 पदों पर भर्ती जारी की है. अगर आपने 12वीं पास कर ली है और पुलिस में नौकरी का सपना देखते हैं, तो यह आपके लिए बढ़िया मौका हो सकता है. योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 25 Feb 2026 10:10 AM (IST)
Tags :JOB Bihar Police Vacancy 2026
नौकरी
6 Photos
भारतीय रिज़र्व बैंक में असिस्टेंट के 650 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका; जानें डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी,वित्त मंत्रालय में 75 पदों पर भर्ती शुरू,जानें आवेदन से जुडी जानकारी
नौकरी
6 Photos
इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
शिक्षा
कर्नाटक के स्कूलों में फोन और सोशल मीडिया पर पूरी तरह नहीं लगेगा बैन, आ सकती है नई पॉलिसी
शिक्षा
रेलवे में नौकरी का बड़ा मौका, असिस्टेंट लोको पायलट के 11 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
शिक्षा
स्कूली छात्रों को मिल रहा ISRO में काम करने का मौका, 27 फरवरी तक करें अप्लाई
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion