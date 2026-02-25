पुलिस विभाग में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास के लिए बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीपुलिस विभाग में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास के लिए बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट आया है. बिहार पुलिस में कॉन्स्टेबल ऑपरेटर के 993 पदों पर भर्ती निकली है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 25 Feb 2026 10:10 AM (IST)
बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बिहार पुलिस में कॉन्स्टेबल ऑपरेटर के 993 पदों पर भर्ती  जारी की है. अगर आपने 12वीं पास कर ली है और पुलिस में नौकरी का सपना देखते हैं, तो यह आपके लिए बढ़िया मौका हो सकता है. योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी और 31 मार्च तक चलेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले आवेदन पूरा कर लें, ताकि किसी प्रकार की समस्या से बचा जा सके.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है. उम्मीदवार किसी भी स्ट्रीम से 12th होना चाहिए इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है .यानी 12वीं पास छात्र-छात्राएं इस भर्ती में भाग ले सकते हैं.
Published at : 25 Feb 2026 10:10 AM (IST)
