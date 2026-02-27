एक्सप्लोरर
बिना लिखित परीक्षा SBI में ऑफिसर बनने का मौका, जानें कब तक कर सकते है आवेदन?
बैंक में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 116 स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों के लिए भर्ती जारी की है.इच्छुक अभ्यर्थी 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए शानदार अवसर है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर सीधी भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि इंटरव्यू के जरिए चयन किया जाएगा.
1/6
2/6
Published at : 27 Feb 2026 10:13 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
भारतीय रिज़र्व बैंक में असिस्टेंट के 650 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका; जानें डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी,वित्त मंत्रालय में 75 पदों पर भर्ती शुरू,जानें आवेदन से जुडी जानकारी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
2 मार्च से शुरू हो रहे नर्सरी एडमिशन, शिक्षा विभाग ने जारी किए दाखिले के नए नियम
शिक्षा
अब रेलवे में मिलेगी अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को नौकरी, इतने हजार पदों पर निकलेंगी भर्ती
शिक्षा
जिस किताब की वजह से विवाद में फंसा NCERT, उसके डायरेक्टर कितने पढ़े-लिखे? जानें उनकी सैलरी
शिक्षा
बंपर सैलरी वाली नौकरी! पोस्ट ग्रेजुएट्स को मिलेगा 1 लाख से ज्यादा वेतन, ऐसे करें आवेदन
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion