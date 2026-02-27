हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिना लिखित परीक्षा SBI में ऑफिसर बनने का मौका, जानें कब तक कर सकते है आवेदन?

बिना लिखित परीक्षा SBI में ऑफिसर बनने का मौका, जानें कब तक कर सकते है आवेदन?

बैंक में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 116 स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों के लिए भर्ती जारी की है.इच्छुक अभ्यर्थी 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 27 Feb 2026 10:13 AM (IST)
बैंक में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 116 स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों के लिए भर्ती जारी की है.इच्छुक अभ्यर्थी 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए शानदार अवसर है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर सीधी भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि इंटरव्यू के जरिए चयन किया जाएगा.

1/6
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 116 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के 12 पद, डेप्युटी मैनेजर के 43 पद और डेप्युटी मैनेजर (CA) के 61 पद शामिल हैं. सभी पद स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 116 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के 12 पद, डेप्युटी मैनेजर के 43 पद और डेप्युटी मैनेजर (CA) के 61 पद शामिल हैं. सभी पद स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं.
2/6
इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी.उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी. यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं, तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी.
इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी.उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी. यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं, तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी.
Published at : 27 Feb 2026 10:13 AM (IST)
