UP Jobs 2026: यूपी में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और आवेदन की तारीख
यूपी में फार्मासिस्ट बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी. UPSSSC ने 560 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन 9 मार्च से शुरू होंगे. जानें आवेदन से जुडी जानकारी.
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. UPSSSC ने फार्मासिस्ट के 560 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का एलान किया है. अगर आप फार्मासिस्ट बनकर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सही मौका है.
Published at : 03 Mar 2026 11:05 AM (IST)
