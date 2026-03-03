इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू होगी. उम्मीदवार फॉर्म भरने के लिए अंतिम दिन 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं. यदि आवेदन शुल्क में कोई गलती रह जाए तो उसे 5 अप्रैल तक ठीक किया जा सकता है.