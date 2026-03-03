हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Jobs 2026: यूपी में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और आवेदन की तारीख

UP Jobs 2026: यूपी में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और आवेदन की तारीख

यूपी में फार्मासिस्ट बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी. UPSSSC ने 560 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन 9 मार्च से शुरू होंगे. जानें आवेदन से जुडी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 03 Mar 2026 11:05 AM (IST)
यूपी में फार्मासिस्ट बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी. UPSSSC ने 560 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन 9 मार्च से शुरू होंगे. जानें आवेदन से जुडी जानकारी.

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. UPSSSC ने फार्मासिस्ट के 560 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का एलान किया है. अगर आप फार्मासिस्ट बनकर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सही मौका है.

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू होगी. उम्मीदवार फॉर्म भरने के लिए अंतिम दिन 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं. यदि आवेदन शुल्क में कोई गलती रह जाए तो उसे 5 अप्रैल तक ठीक किया जा सकता है.
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू होगी. उम्मीदवार फॉर्म भरने के लिए अंतिम दिन 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं. यदि आवेदन शुल्क में कोई गलती रह जाए तो उसे 5 अप्रैल तक ठीक किया जा सकता है.
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा. परीक्षा में 100 सवाल होंगे और समय 2 घंटे का होगा. सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे.
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा. परीक्षा में 100 सवाल होंगे और समय 2 घंटे का होगा. सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे.
Published at : 03 Mar 2026 11:05 AM (IST)
JOB UPSSSC Pharmacist Vacancy 2026 Pharmacist Bharti

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
वन विभाग और जेल विभाग में बंपर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन;जानें पूरी डिटेल
वन विभाग और जेल विभाग में बंपर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन;जानें पूरी डिटेल
शिक्षा
जम्मू कश्मीर में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए अब इस डेट तक करें आवेदन, ये हैं आसान स्टेप्स
जम्मू कश्मीर में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए अब इस डेट तक करें आवेदन, ये हैं आसान स्टेप्स
शिक्षा
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
ईरान में MBBS की फीस कितनी, क्यों जाते हैं भारतीय छात्र?​ जानें डिटेल्स
शिक्षा
IBPS Clerk Mains Result: IBPS क्लर्क मेंस का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें नतीजे  
IBPS क्लर्क मेंस का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें नतीजे  
