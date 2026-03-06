UPSC में फिर चमका AMU का नाम, आरसीए के चार छात्रों ने हासिल की बड़ी सफलता

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC में फिर चमका AMU का नाम, आरसीए के चार छात्रों ने हासिल की बड़ी सफलता

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी के चार छात्रों ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफलता हासिल कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया.

06 Mar 2026 08:19 PM (IST)
संघ लोक सेवा आयोग ने आज सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया है. जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. इस साल एग्जाम में अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है.

देश की सबसे टॉप एग्जाम में से एक मानी जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी (आरसीए) के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. इस वर्ष आरसीए के चार प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों ने इस कठिन परीक्षा को पास किया है.

आरसीए की छात्रा नाजिया परवीन ने अखिल भारतीय रैंक (एआईआर) 478 हासिल कर सफलता का परचम लहराया. वहीं गुलफिजा ने एआईआर 535 प्राप्त की. इसके अलावा यासिर अहमद भट्टी ने एआईआर 811 और शाहिद रजा खान ने एआईआर 955 प्राप्त कर इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अपनी जगह बनाई.

कुलपति ने क्या कहा?

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. नइमा खातून ने इस उपलब्धि पर सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सभी युवा अधिकारी भविष्य में ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ देश की सेवा करेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेंगे. कुलपति ने यह भी कहा कि आरसीए लगातार ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को तैयार कर रहा है, जो प्रशासनिक सेवाओं में जाकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी के निदेशक प्रो. मोहम्मद हसन ने भी सफल अभ्यर्थियों ने कहा कि अकादमी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को बेहतर शिक्षा, मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है.

कुल कितने उम्मीदवार हुए सफल ?

इस बार कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सिविल सेवाओं के लिए चुना गया है. इन चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सहित केंद्र सरकार की ग्रुप ‘A’ और ग्रुप ‘B’ सेवाओं में नियुक्ति दी जाएगी. यह अंतिम परिणाम अगस्त 2025 में हुई मुख्य परीक्षा और दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित इंटरव्यू के आधार पर तैयार किया गया है.

टॉप 10 उम्मीदवार

सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान हासिल किया है. दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम और तीसरे स्थान पर आकांश धुल्ल रहे. चौथे स्थान पर राघव झुनझुनवाला, पांचवें स्थान पर ईशान भटनागर, छठे स्थान पर जिन्निया अरोड़ा, सातवें स्थान पर ए. आर. राजाह मोहैदीन, आठवें स्थान पर पाक्षल सेक्रेट्री, नौवें स्थान पर आस्था जैन और दसवें स्थान पर उज्ज्वल प्रियंक का नाम शामिल है.

कैसे चेक करें UPSC CSE Final Result

06 Mar 2026 08:13 PM (IST)
संघ लोक सेवा आयोग AMU
Embed widget