हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीइंजीनियरिंग और ग्रेजुएट्स के लिए कोंकण रेलवे में बड़ा मौका,20 मार्च तक करें आवेदन

इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट्स के लिए कोंकण रेलवे में बड़ा मौका,20 मार्च तक करें आवेदन

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 190 ट्रेनी अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य उम्मीदवार 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जाने भर्ती से जुड़ी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 04 Mar 2026 10:14 AM (IST)
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 190 ट्रेनी अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य उम्मीदवार 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जाने भर्ती से जुड़ी जानकारी.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 190 ट्रेनी अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और सामान्य ग्रेजुएशन कर चुके. इच्छुक अभ्यर्थी 20 मार्च 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय से पहले आवेदन कर दें.

इस भर्ती में इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ट्रेड में पद तय किए गए हैं. संबंधित विषय में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.सामान्य स्ट्रीम से ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए भी 30 पद आरक्षित हैं. यानी यह भर्ती तकनीकी और नॉन-टेक्निकल दोनों वर्ग के युवाओं के लिए अवसर लेकर आई है.
इस भर्ती में इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ट्रेड में पद तय किए गए हैं. संबंधित विषय में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.सामान्य स्ट्रीम से ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए भी 30 पद आरक्षित हैं. यानी यह भर्ती तकनीकी और नॉन-टेक्निकल दोनों वर्ग के युवाओं के लिए अवसर लेकर आई है.
उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन, बीई, बीटेक या डिप्लोमा होना जरूरी है.बिना मान्यता प्राप्त डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाएंगे.
उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन, बीई, बीटेक या डिप्लोमा होना जरूरी है.बिना मान्यता प्राप्त डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाएंगे.
Published at : 04 Mar 2026 10:14 AM (IST)
Apprentice Vacancy JOB Konkan Railway Recruitment 2026

