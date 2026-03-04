इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट्स के लिए कोंकण रेलवे में बड़ा मौका,20 मार्च तक करें आवेदन

इस भर्ती में इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ट्रेड में पद तय किए गए हैं. संबंधित विषय में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.सामान्य स्ट्रीम से ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए भी 30 पद आरक्षित हैं. यानी यह भर्ती तकनीकी और नॉन-टेक्निकल दोनों वर्ग के युवाओं के लिए अवसर लेकर आई है.