इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट्स के लिए कोंकण रेलवे में बड़ा मौका,20 मार्च तक करें आवेदन
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 190 ट्रेनी अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य उम्मीदवार 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जाने भर्ती से जुड़ी जानकारी.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 190 ट्रेनी अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और सामान्य ग्रेजुएशन कर चुके. इच्छुक अभ्यर्थी 20 मार्च 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय से पहले आवेदन कर दें.
Published at : 04 Mar 2026 10:14 AM (IST)
नौकरी
