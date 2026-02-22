हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीIIM मुबंई में निकली को एसोसिएट मैनेजर सहित कई पदों पर भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया

IIM मुबंई में निकली को एसोसिएट मैनेजर सहित कई पदों पर भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया

IIM मुंबई ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यहां जानें भर्ती से जुड़ी जानकारी

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 22 Feb 2026 08:39 AM (IST)
IIM मुंबई ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यहां जानें भर्ती से जुड़ी जानकारी

अगर आप किसी बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. IIM मुंबई ने नॉन-टीचिंग के कई पदों पर भर्ती निकाली है. खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, सीधा इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए योग्य उम्मीदवार समय रहते फॉर्म भर सकते हैं.

1/6
इस भर्ती अभियान के तहत एसोसिएट मैनेजर (सिविल), एसोसिएट मैनेजर (इलेक्ट्रिकल), एसोसिएट मैनेजर (आईटी सिस्टम/एनालिस्ट), असिस्टेंट मैनेजर (सिविल), असिस्टेंट मैनेजर (MEP), सीनियर हिन्दी ट्रांसलेटर और जूनियर हिन्दी ट्रांसलेटर के पद भरे जाएंगे. कुल 6 पदों पर भर्ती की जाएगी.
इस भर्ती अभियान के तहत एसोसिएट मैनेजर (सिविल), एसोसिएट मैनेजर (इलेक्ट्रिकल), एसोसिएट मैनेजर (आईटी सिस्टम/एनालिस्ट), असिस्टेंट मैनेजर (सिविल), असिस्टेंट मैनेजर (MEP), सीनियर हिन्दी ट्रांसलेटर और जूनियर हिन्दी ट्रांसलेटर के पद भरे जाएंगे. कुल 6 पदों पर भर्ती की जाएगी.
2/6
इस भर्ती अभियान के तहत एसोसिएट मैनेजर (सिविल), एसोसिएट मैनेजर (इलेक्ट्रिकल), एसोसिएट मैनेजर (आईटी सिस्टम/एनालिस्ट), असिस्टेंट मैनेजर (सिविल), असिस्टेंट मैनेजर (MEP), सीनियर हिन्दी ट्रांसलेटर और जूनियर हिन्दी ट्रांसलेटर के पद भरे जाएंगे. कुल 6 पदों पर भर्ती की जाएगी.
इस भर्ती अभियान के तहत एसोसिएट मैनेजर (सिविल), एसोसिएट मैनेजर (इलेक्ट्रिकल), एसोसिएट मैनेजर (आईटी सिस्टम/एनालिस्ट), असिस्टेंट मैनेजर (सिविल), असिस्टेंट मैनेजर (MEP), सीनियर हिन्दी ट्रांसलेटर और जूनियर हिन्दी ट्रांसलेटर के पद भरे जाएंगे. कुल 6 पदों पर भर्ती की जाएगी.
Published at : 22 Feb 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
JOB IIM Mumbai Recruitment

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 
एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
शिक्षा
CAPF में अफसर बनने का मौका, UPSC ने असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन किया जारी
CAPF में अफसर बनने का मौका, UPSC ने असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन किया जारी
शिक्षा
एग्जाम से पहले ही लीक हो गया केमिस्ट्री का पेपर? जांच में जुटी पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला
एग्जाम से पहले ही लीक हो गया केमिस्ट्री का पेपर? जांच में जुटी पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
क्रिकेट
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला, जानें अब क्या किया?
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
हेल्थ
 बीपी कंट्रोल पिल्स के साथ ओमेगा-3 लेना सही या गलत? एक्सपर्ट्स ने दी जरूरी सलाह
 बीपी कंट्रोल पिल्स के साथ ओमेगा-3 लेना सही या गलत? एक्सपर्ट्स ने दी जरूरी सलाह
नौकरी
एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 
एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget