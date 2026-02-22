एक्सप्लोरर
IIM मुबंई में निकली को एसोसिएट मैनेजर सहित कई पदों पर भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया
IIM मुंबई ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यहां जानें भर्ती से जुड़ी जानकारी
अगर आप किसी बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. IIM मुंबई ने नॉन-टीचिंग के कई पदों पर भर्ती निकाली है. खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, सीधा इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए योग्य उम्मीदवार समय रहते फॉर्म भर सकते हैं.
22 Feb 2026
नौकरी
