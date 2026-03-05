सेंट्रल बैंक में निकली 275 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती, मिलेगी तगड़ी सैलरी, ये है लास्ट डेट

एक्सप्लोरर
सेंट्रल बैंक में निकली 275 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती, मिलेगी तगड़ी सैलरी, ये है लास्ट डेट
सेंट्रल बैंक ने 275 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट centralbank.bank.in के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं.
अगर आप बैंक में अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अलग-अलग टेक्निकल और प्रोफेशनल पदों पर 275 वैकेंसी निकाली हैं. इसमें IT ऑफिसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड और रिस्क मैनेजर जैसे कई पद शामिल हैं. आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा.
Published at : 05 Mar 2026 04:15 PM (IST)
