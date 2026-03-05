हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सेंट्रल बैंक में निकली 275 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती, मिलेगी तगड़ी सैलरी, ये है लास्ट डेट

सेंट्रल बैंक ने 275 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट centralbank.bank.in के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 05 Mar 2026 04:15 PM (IST)
सेंट्रल बैंक ने 275 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती जारी की है. इच्छुक उम्मीदवार 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट centralbank.bank.in के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं.

अगर आप बैंक में अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अलग-अलग टेक्निकल और प्रोफेशनल पदों पर 275 वैकेंसी निकाली हैं. इसमें IT ऑफिसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड और रिस्क मैनेजर जैसे कई पद शामिल हैं. आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा.

1/6
इन पदों के लिए उम्र सीमा अलग-अलग रखी गई है. ज्यादातर पदों के लिए न्यूनतम आयु 23 साल है. अधिकतम आयु 40 साल है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियम के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.
इन पदों के लिए उम्र सीमा अलग-अलग रखी गई है. ज्यादातर पदों के लिए न्यूनतम आयु 23 साल है. अधिकतम आयु 40 साल है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियम के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.
2/6
ज्यादातर पदों के लिए बीई, बीटेक, एमसीए या संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है.कुछ पदों के लिए क्लाउड, नेटवर्क या साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट भी जरूरी है. रिस्क मैनेजर के लिए सीए, एमबीए (फाइनेंस) या संबंधित डिग्री मांगी गई है.अनुभव भी पद के हिसाब से 1 साल से लेकर 8 साल तक मांगा गया है.
ज्यादातर पदों के लिए बीई, बीटेक, एमसीए या संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है.कुछ पदों के लिए क्लाउड, नेटवर्क या साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट भी जरूरी है. रिस्क मैनेजर के लिए सीए, एमबीए (फाइनेंस) या संबंधित डिग्री मांगी गई है.अनुभव भी पद के हिसाब से 1 साल से लेकर 8 साल तक मांगा गया है.
Published at : 05 Mar 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
JOB Specialist Officer Vacancy Central Bank SO Bharti

