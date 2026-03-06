हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC सिविल सर्विस में 958 कैंडिडेट्स सफल, जानें इसमें कितने बनेंगे IAS-IPS और IFS-IRS?

UPSC सिविल सर्विस में 958 कैंडिडेट्स सफल, जानें इसमें कितने बनेंगे IAS-IPS और IFS-IRS?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें कुल 958 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है. परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने रैंक 1 प्राप्त की है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Mar 2026 04:26 PM (IST)
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में इस बार कुल 958 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है. अब इन उम्मीदवारों की नियुक्ति अलग-अलग सरकारी सेवाओं में की जाएगी. हर साल की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा चर्चा IAS, IPS, IFS और IRS जैसी सेवाओं को लेकर हो रही है, क्योंकि इन्हें देश की सबसे अहम और प्रतिष्ठित सेवाओं में गिना जाता है. इस बार एग्जाम में अनुज अग्निहोत्री ने शानदार प्रदर्शन किया है और ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है.

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार की कई सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती होती है. आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस साल सरकार ने अलग-अलग सेवाओं में कुल 1087 पदों पर भर्ती की जानकारी दी है. हालांकि अंतिम परिणाम में 958 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिनमें से कई को अलग-अलग सेवाओं में नियुक्ति मिलेगी. इन पदों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और केंद्रीय सेवाओं के कई पद शामिल हैं.

कितने बनेंगे IAS अधिकारी

देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के लिए इस बार कुल 180 पद तय किए गए हैं. इनमें अलग-अलग वर्गों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं.

इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को आगे चलकर देश के अलग-अलग राज्यों और जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी जाएंगी. यही अधिकारी आगे चलकर जिला कलेक्टर, सचिव और कई बड़े प्रशासनिक पदों पर काम करते हैं.

IPS के लिए कितनी सीटें

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) देश की प्रमुख सुरक्षा सेवाओं में से एक है. इस साल IPS के लिए कुल 150 पद तय किए गए हैं. इन पदों में भी अलग-अलग वर्गों के लिए सीटें तय की गई हैं.

इन अधिकारियों को देश के अलग-अलग राज्यों में पुलिस व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है. आगे चलकर यही अधिकारी एसपी, आईजी और डीजीपी जैसे बड़े पदों तक पहुंचते हैं.

IFS में भी अच्छी संख्या

भारतीय विदेश सेवा (IFS) में इस साल कुल 55 पद तय किए गए हैं. इस सेवा के अधिकारी भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में करते हैं और अलग-अलग देशों में दूतावास और मिशन में काम करते हैं.

केंद्रीय सेवाओं में सबसे ज्यादा पद

IAS, IPS और IFS के अलावा केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ‘A’ में सबसे ज्यादा 507 पद हैं. इन सेवाओं में IRS, IAAS, IRTS, और कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों की नौकरियां शामिल हैं. इसके अलावा ग्रुप ‘B’ सेवाओं में 195 पद तय किए गए हैं.

इन सेवाओं में चयनित अधिकारी आयकर विभाग, रेलवे, लेखा सेवा, डाक सेवा और कई अन्य केंद्रीय विभागों में काम करते हैं. इनमें से IRS (Indian Revenue Service) भी काफी लोकप्रिय सेवा मानी जाती है, जहां अधिकारी टैक्स और राजस्व से जुड़े काम संभालते हैं.



About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 06 Mar 2026 04:18 PM (IST)
UPSC Civil Services Result 2026 UPSC 958 Candidates Selected
Embed widget