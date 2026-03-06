UPSC सिविल सर्विस में 958 कैंडिडेट्स सफल, जानें इसमें कितने बनेंगे IAS-IPS और IFS-IRS?

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में इस बार कुल 958 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है. अब इन उम्मीदवारों की नियुक्ति अलग-अलग सरकारी सेवाओं में की जाएगी. हर साल की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा चर्चा IAS, IPS, IFS और IRS जैसी सेवाओं को लेकर हो रही है, क्योंकि इन्हें देश की सबसे अहम और प्रतिष्ठित सेवाओं में गिना जाता है. इस बार एग्जाम में अनुज अग्निहोत्री ने शानदार प्रदर्शन किया है और ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है.

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार की कई सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती होती है. आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस साल सरकार ने अलग-अलग सेवाओं में कुल 1087 पदों पर भर्ती की जानकारी दी है. हालांकि अंतिम परिणाम में 958 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिनमें से कई को अलग-अलग सेवाओं में नियुक्ति मिलेगी. इन पदों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और केंद्रीय सेवाओं के कई पद शामिल हैं.

कितने बनेंगे IAS अधिकारी

देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के लिए इस बार कुल 180 पद तय किए गए हैं. इनमें अलग-अलग वर्गों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं.

इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को आगे चलकर देश के अलग-अलग राज्यों और जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी जाएंगी. यही अधिकारी आगे चलकर जिला कलेक्टर, सचिव और कई बड़े प्रशासनिक पदों पर काम करते हैं.

यह भी पढ़ें - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू कौन ज्यादा पढ़-लिखा? जानकर नहीं होगा यकीन

IPS के लिए कितनी सीटें

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) देश की प्रमुख सुरक्षा सेवाओं में से एक है. इस साल IPS के लिए कुल 150 पद तय किए गए हैं. इन पदों में भी अलग-अलग वर्गों के लिए सीटें तय की गई हैं.

इन अधिकारियों को देश के अलग-अलग राज्यों में पुलिस व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है. आगे चलकर यही अधिकारी एसपी, आईजी और डीजीपी जैसे बड़े पदों तक पहुंचते हैं.

IFS में भी अच्छी संख्या

भारतीय विदेश सेवा (IFS) में इस साल कुल 55 पद तय किए गए हैं. इस सेवा के अधिकारी भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में करते हैं और अलग-अलग देशों में दूतावास और मिशन में काम करते हैं.





केंद्रीय सेवाओं में सबसे ज्यादा पद

IAS, IPS और IFS के अलावा केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ‘A’ में सबसे ज्यादा 507 पद हैं. इन सेवाओं में IRS, IAAS, IRTS, और कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों की नौकरियां शामिल हैं. इसके अलावा ग्रुप ‘B’ सेवाओं में 195 पद तय किए गए हैं.

इन सेवाओं में चयनित अधिकारी आयकर विभाग, रेलवे, लेखा सेवा, डाक सेवा और कई अन्य केंद्रीय विभागों में काम करते हैं. इनमें से IRS (Indian Revenue Service) भी काफी लोकप्रिय सेवा मानी जाती है, जहां अधिकारी टैक्स और राजस्व से जुड़े काम संभालते हैं.





यह भी पढ़ें - UPSC CSE एग्जाम का रिजल्ट जल्द होगा जारी, इस तरह कर सकेंगे नतीजे चेक

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI