नए-नए गाड़ी चलाना सीखे हैं तो जरूर करें ये 10 काम, इनसे सालों-साल नई रहती है कार

नए-नए गाड़ी चलाना सीखे हैं तो जरूर करें ये 10 काम, इनसे सालों-साल नई रहती है कार

धीरे-धीरे धूल-मिट्टी, गलत ड्राइविंग आदतें, समय पर सफाई न करना या जरूरी चीजों को नजरअंदाज करना कार की चमक और परफॉर्मेंस दोनों को प्रभावित करने लगता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 06 Mar 2026 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

जब कोई व्यक्ति पहली बार गाड़ी चलाना सीखता है, तो उसके लिए कार सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि एक उपलब्धि भी होती है, लेकिन नई-नई ड्राइविंग सीखने के बाद अक्सर लोग सिर्फ गाड़ी चलाने पर ध्यान देते हैं और उसकी सही देखभाल करना भूल जाते हैं. धीरे-धीरे धूल-मिट्टी, गलत ड्राइविंग आदतें, समय पर सफाई न करना या जरूरी चीजों को नजरअंदाज करना कार की चमक और परफॉर्मेंस दोनों को प्रभावित करने लगता है. ऐसे में अगर आप अभी-अभी ड्राइविंग सीख रहे हैं या नई कार खरीदी है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन से 10 काम जरूर करें. जिससे आपकी कार लंबे समय तक नई जैसी बनी रहेगी और उसकी लाइफ भी बढ़ेगी. 

नए-नए गाड़ी चलाना सीखे हैं तो जरूर करें ये 10 काम

1. कार को नियमित रूप से धोते रहें - कार को साफ रखना उसकी देखभाल का सबसे आसान तरीका है. सड़क की धूल, मिट्टी, कीचड़ और प्रदूषण धीरे-धीरे कार के पेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं.  इसलिए कोशिश करें कि अपनी कार को कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर धोएं. हाथ से कार धोना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इससे पेंट पर खरोंच पड़ने की संभावना कम रहती है. 

2. माइक्रोफाइबर कपड़े का यूज करें - कार को धोते या साफ करते समय साधारण कपड़ा इस्तेमाल करने से पेंट पर छोटे-छोटे निशान पड़ सकते हैं. इसलिए हमेशा माइक्रोफाइबर कपड़े या तौलिये का ही यूज करें. यह कपड़ा मुलायम होता है और कार की सतह को बिना नुकसान पहुंचाए अच्छी तरह साफ कर देता है. 

3. हर 6 महीने में कार पर वैक्स लगाएं - वैक्स आपकी कार के पेंट के लिए एक सुरक्षा परत की तरह काम करता है. यह धूप, धूल और पानी से पेंट को सुरक्षित रखता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार हमेशा चमकदार दिखे, तो हर 6 महीने में एक बार कार पर वैक्स जरूर लगाएं. 

4. गाड़ी को छायादार जगह पर पार्क करें - लंबे समय तक धूप में खड़ी रहने से कार का पेंट फीका पड़ सकता है और अंदर का इंटीरियर भी खराब होने लगता है. इसलिए कोशिश करें कि अपनी कार को गैरेज, पार्किंग शेड या किसी छायादार जगह पर पार्क करें. 

5.पेड़ों के नीचे गाड़ी पार्क करने से बचें  - अक्सर लोग छाया के लिए पेड़ों के नीचे कार खड़ी कर देते हैं, लेकिन यह आदत कार के लिए नुकसानदायक हो सकती है. पेड़ों से गिरने वाला रस, पत्ते और पक्षियों की बीट कार के पेंट को खराब कर सकते हैं. इसलिए पेड़ों के ठीक नीचे गाड़ी पार्क करने से बचना चाहिए. 

यह भी पढ़ें - गांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट है Mahindra Scorpio N, जानिए कितनी है कीमत?

6. कार के इंटीरियर को भी साफ रखें - सिर्फ बाहर से साफ दिखने वाली कार ही अच्छी नहीं होती, बल्कि उसका अंदरूनी हिस्सा भी साफ होना जरूरी है. कार के अंदर धूल, मिट्टी और कचरा जमा हो जाए तो केबिन गंदा दिखने लगता है और बदबू भी आने लगती है. इसलिए समय-समय पर कार के अंदर वैक्यूम करें और डैशबोर्ड व सीटों को साफ करें. 

7. कार के अंदर खाना खाने से बचें - कार में खाना खाने से अक्सर दाग-धब्बे पड़ जाते हैं. इसके अलावा खाने के छोटे-छोटे टुकड़े सीटों और फर्श में गिर जाते हैं जिससे बदबू और कीड़े-मकोड़े आने की समस्या हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि कार के अंदर खाने-पीने से बचें. 

8. सीट कवर का यूज करें - कार की सीटें लगातार यूज से जल्दी खराब हो सकती हैं. धूप, पसीना और धूल सीट के कपड़े या लेदर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. सीट कवर लगाने से सीटें सुरक्षित रहती हैं और कार का इंटीरियर भी लंबे समय तक नया जैसा दिखता है. 

9. आराम से और स्मूद ड्राइविंग करें  - नई ड्राइविंग सीखते समय कई लोग अचानक ब्रेक लगाते हैं या तेजी से एक्सीलेरेशन करते हैं. इससे कार के इंजन, टायर और ब्रेक पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इसलिए हमेशा धीरे और स्मूद तरीके से ड्राइव करें. इससे कार के पार्ट्स लंबे समय तक अच्छे रहते हैं. 

10. विंडशील्ड और शीशों को साफ रखें - ड्राइविंग करते समय साफ शीशे बहुत जरूरी होते हैं. अगर विंडशील्ड या खिड़कियों पर धूल या दाग हों, तो देखने में परेशानी हो सकती है. इसलिए समय-समय पर कार के शीशों और विंडशील्ड को साफ करते रहें ताकि आपको ड्राइविंग करते समय साफ दृश्य मिल सके. 

यह भी पढ़ें - देशभर में शुरू हुई इस दमदार 7 सीटर कार की डिलीवरी, कीमत 5.65 लाख से शुरू, जानें फीचर्स

Published at : 06 Mar 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Car Care Tips Car Driving Tips Car Maintenance Tips New Car Care
और पढ़ें
