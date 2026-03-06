दस्त से हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों नहीं मिला था इस बीमारी का इलाज?

उनके प्रिय नवरत्न बीरबल की हत्या कबायली विद्रोह में हो गई, जबकि उनके बेटे मुराद और दानियाल की अत्यधिक शराब पीने के कारण कम उम्र में ही मृत्यु हो गई. रही-सही कसर उनकी माता हमीदा बानो बेगम के निधन ने पूरी कर दी, जिन्होंने 29 अगस्त 1604 को दुनिया को अलविदा कहा. इन मौतों के सदमे ने अकबर के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला.