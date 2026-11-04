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किन अग्निवीरों को मिलेगी स्थायी सेवा और किन्हें 2 साल का एक्सटेंशन, कैसे होगा तय?
मोदी सरकार ने दिवाली से पहले अग्नि वीरों को एक बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल अग्नि वीरों के लिए 2 साल की अतिरिक्त सेवा के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है. ऐसे में अब 4 साल की शुरुआती सेवा पूरी करने के बाद नियमित सेना में शामिल नहीं हो पाने वाले 75% अग्नि वीरों को 2 साल और सेवा देने का मौका मिलेगा.
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