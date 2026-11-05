ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTiger vs Dog Fight: क्या टाइगर से जीत सकता है दुनिया का सबसे खूंखार कुत्ता, कैसी होगी लड़ाई?

Tiger vs Dog Fight: क्या टाइगर से जीत सकता है दुनिया का सबसे खूंखार कुत्ता, कैसी होगी लड़ाई?

Tiger vs Dog Fight: क्या दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता दे पाएगा 250 किलो के भारी-भरकम बाघ को टक्कर? जानें दोनों के जबड़े की ताकत और इस जानलेवा महामुकाबले का क्या होगा असली अंजाम

Written By : निधि पाल |  Updated at : 05 Nov 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Tiger vs Dog Fight: जब जंगल के दो बेहद आक्रामक और शक्तिशाली जीवों की आपस में तुलना की जाती है, तो अक्सर यह सवाल मन में आता है कि क्या इसांनों के सबसे वफादार माने जाने वाले और दुनिया के सबसे खूंखार कुत्ते किसी भूखे बाघ का मुकाबला कर सकते हैं. घरेलू शिकार या शिकारी नस्ल के सबसे मजबूत कुत्तों और जंगल के सबसे बड़े शिकारी माने जाने वाले टाइगर के बीच की शारीरिक क्षमता को समझना बेहद दिलचस्प है. जीव वैज्ञानिकों और वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, जब हम दोनों जानवरों के वजन, जबड़े की बनावट और हमला करने के प्राकृतिक तरीकों से विश्लेषण करते हैं, तो इनके बीच का अंतर बिल्कुल साफ नजर आने लगता है.

ताकत और वजन का बड़ा अंतर

दोनों जानवरों के शारीरिक गठन, वजन और ताकत में जमीन-आसमान का अंतर है. एक तरफ जहां दुनिया के सबसे भारी और मजबूत माने जाने वाले कांगल या तिब्बती मास्टिफ कुत्ते का वजन अधिकतम 60 से 80 किलोग्राम के बीच होता है, वहीं एक वयस्क बंगाल टाइगर का वजन 250 से 350 किलोग्राम के बीच होता है. वजन का यह भारी अंतर ही किसी भी लड़ाई का नतीजा चंद सेकंड में तय करने के लिए काफी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
Jodhpur Diwali Tradition: दिवाली पर शोक क्यों मनाते हैं जोधपुर के मौदगिल ब्राह्मण, क्या है वजह?
दिवाली पर शोक क्यों मनाते हैं जोधपुर के मौदगिल ब्राह्मण, क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
Diwali 2026: दिवाली की रात कितनी जहरीली हो जाती है हवा? देखें 5 साल के आंकड़े
दिवाली की रात कितनी जहरीली हो जाती है हवा? देखें 5 साल के आंकड़े
जनरल नॉलेज
National Highway River Silt: अब नदियों की गाद से बनेंगे नेशनल हाईवे, जानें कितनी मजबूत रहेगी सड़क?
अब नदियों की गाद से बनेंगे नेशनल हाईवे, जानें कितनी मजबूत रहेगी सड़क?
जनरल नॉलेज
Ladakh Ghost Temple: लद्दाख के इस मंदिर में पानी की बोतलें चढ़ाते हैं लोग, बेहद हैरान करने वाली है वजह
लद्दाख के इस मंदिर में पानी की बोतलें चढ़ाते हैं लोग, बेहद हैरान करने वाली है वजह

बाइट फोर्स और जबड़े की ताकत

बाघ और कुत्ते के मुकाबले में जबड़े की ताकत यानी बाइट फोर्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. दुनिया में सबसे मजबूत बाइट फोर्स वाले कुत्तों में तुर्की के कांगल का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसकी बाइट फोर्स लगभग 743 PSI होती है. इसके मुकाबलेम, एक बंगाल टाइगर के जबड़े की ताकत 1,050 PSI से अधिक होती है. बाघ के कैनाइन दांत करीब 3 से 4 इंच लंबे होते हैं, तो पल भर में शिकार ही गर्दन की हड्डी को चटका सकते हैं. कुत्ते की तुलना में बाघ के जबड़े का आकार और गहराई बहुत ज्यादा होती है, जिससे उसकी पकड़ से छूट पाना किसी भी जीव के लिए नामुमकिन है.

पंजों का वार और शिकार करने की तकनीक

कुत्ते मुख्य रूप से केवल अपने जबड़े और दांतों से हमला करते हैं, जबकि बाघ के पास दोतरफा हथियार होते हैं. बाघ के पंजों में लगे नाखून लगभग 4 इंच तक लंबे होते हैं. वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक वयस्क बाघ के पंजे के सिर्फ एक थप्पड़ में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी बड़े कुत्ते की खोपड़ी या रीढ़ की हड्डी को एक ही बार में तोड़ सकता है. इसके अलावा, बाघ एक जन्मजात शिकारी है, जो जंगलों में अकेले रहकर बड़े-बड़े वीलबीस्ट, बाइसन और भालू जैसे भारी भरकम जीवों का शिकार करने का आदी होता है.

यह भी पढ़ें: Moon Collision With Earth: धरती पर आन पड़े चांद तो कितने हिस्से में होगी तबाही, क्या होगा अंजाम?

लड़ाई का संभावित अंजाम

इस संभावित मुकाबले की वैज्ञानिक और व्यावहारिक सच्चाई यह है कि दुनिया का कोई भी खूंखार से खूंखार कुत्ता बाघ के सामने एक मिनच भी नहीं टिक सकता. कुत्तों को इंसानों द्वारा या तो घरों की सुरक्षा के लिए या फिर भेड़ियों जैसे जानवरों से मवेशियों को बचाने के लिए तैयार किया गया है. लेकिन बाघ एक शुद्ध रूप से जंगली और हिंसक शिकारी जीव है, जिसके हमला करने की फुर्ती कुत्ते से कई गुना तेज होती हैं. यदि इन दोनों का कभी आमना-सामना होता है, तो बाघ अपनी प्राकृतिक फुर्ती, भारी वजन और जानलेवा पंजों के इस्तेमाल से कुत्ते को संभलने का मौका भी नहीं देगा और यह मुकाबला बेहद एकतरफा तरीके से बाघ जीत जाएगा. 

यह भी पढ़ें: Poverty Rate India: गरीबी हटाओ के नारे से अब तक कितनी घटी गरीबी? सच उड़ा देगा होश

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
ABPLIVE GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Jodhpur Diwali Tradition: दिवाली पर शोक क्यों मनाते हैं जोधपुर के मौदगिल ब्राह्मण, क्या है वजह?
दिवाली पर शोक क्यों मनाते हैं जोधपुर के मौदगिल ब्राह्मण, क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
Diwali 2026: दिवाली की रात कितनी जहरीली हो जाती है हवा? देखें 5 साल के आंकड़े
दिवाली की रात कितनी जहरीली हो जाती है हवा? देखें 5 साल के आंकड़े
जनरल नॉलेज
National Highway River Silt: अब नदियों की गाद से बनेंगे नेशनल हाईवे, जानें कितनी मजबूत रहेगी सड़क?
अब नदियों की गाद से बनेंगे नेशनल हाईवे, जानें कितनी मजबूत रहेगी सड़क?
जनरल नॉलेज
Ladakh Ghost Temple: लद्दाख के इस मंदिर में पानी की बोतलें चढ़ाते हैं लोग, बेहद हैरान करने वाली है वजह
लद्दाख के इस मंदिर में पानी की बोतलें चढ़ाते हैं लोग, बेहद हैरान करने वाली है वजह
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नतीजों को वैध मानें...', इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने चुनाव को दी कानूनी मान्यता
'नतीजों को वैध मानें...', इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने चुनाव को दी कानूनी मान्यता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AMU में 8 साल बाद छात्रसंघ चुनाव, अध्यक्ष पद की रेस में 9 उम्मीदवार
AMU में 8 साल बाद छात्रसंघ चुनाव, अध्यक्ष पद की रेस में 9 उम्मीदवार
इंडिया
ट्रंप की हार से इंडिया-यूएस रिश्तों पर कैसा असर, किस पैरामीटर पर तय होगा आगे का भविष्य?
ट्रंप की हार से इंडिया-यूएस रिश्तों पर कैसा असर, किस पैरामीटर पर तय होगा आगे का भविष्य?
क्रिकेट
WPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम
WPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को भेजा नोटिस, चुनाव आयुक्तों से जुड़ी याचिका पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को भेजा नोटिस, चुनाव आयुक्तों से जुड़ी याचिका पर मांगा जवाब
विश्व
Explained: US कांग्रेस में डेमोक्रेट्स को रोकने की पूरी तैयारी! ट्रंप के पास कौन से 5 रास्ते बचे?
डेमोक्रेटिक कांग्रेस को रोकने की पूरी तैयारी! ट्रंप के पास कौन से 5 रास्ते बचे?
इंडिया
'73% युवाओं ने बुलाया है', PM मोदी को डिबेट के लिए चैलेंज के बाद अब राहुल ने किया ये ट्वीट
'73% युवाओं ने बुलाया है', PM मोदी को डिबेट के लिए चैलेंज के बाद अब राहुल ने किया ये ट्वीट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget