ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाJobs News: SBI में मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के 60 पदों पर भर्ती, 25 नवंबर तक करें आवेदन

Jobs News: SBI में मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के 60 पदों पर भर्ती, 25 नवंबर तक करें आवेदन

एसबीआई में मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के 60 पदों पर भर्ती हो रही है. पदों को भरने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 4 नवंबर से शुरू हो गयी है और 25 नवंबर तक इस भर्ती के लिए आवेदन किए जा सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 04 Nov 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

बैंक में जॉब की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई एसओ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह भर्ती मैनेजर (सिक्योरिटी) और डिप्टी मैनेजर (सिक्योरिटी) के 60 पदों को भरने के लिए हो रही है. पदों को भरने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 4 नवंबर से शुरू हो गयी है और 25 नवंबर तक इस भर्ती के लिए आवेदन किए जा सकते हैं. वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास जरूरी एक्सपीरियंस होना चाहिए. इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार एसबीआई की ऑफिशियल करियर वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
Haryana Cabinet: हरियाणा सरकार का फैसला, जूनियर लेक्चर असिस्टेंट भर्ती नियमों में होगा बदलाव
हरियाणा सरकार का फैसला, जूनियर लेक्चर असिस्टेंट भर्ती नियमों में होगा बदलाव
शिक्षा
Agniveer: किन अग्निवीरों को मिलेगी स्थायी सेवा और किन्हें 2 साल का एक्सटेंशन, कैसे होगा तय?
किन अग्निवीरों को मिलेगी स्थायी सेवा और किन्हें 2 साल का एक्सटेंशन, कैसे होगा तय?
शिक्षा
Confidence Gap: पढ़ाई के बीच लड़कियों का कॉन्फिडेंस हो रहा कम, सर्वे में हुआ खुलासा
पढ़ाई के बीच लड़कियों का कॉन्फिडेंस हो रहा कम, सर्वे में हुआ खुलासा
शिक्षा
QS Ranking 2027: IIT दिल्ली बना भारत का नंबर 1 संस्थान, IIT खड़गपुर की गिरी रैंकिंग
IIT दिल्ली बना भारत का नंबर 1 संस्थान, IIT खड़गपुर की गिरी रैंकिंग

एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर नोटिफिकेशन में मैनेजर सिक्योरिटी और डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी के लिए 60 वैकेंसी की घोषणा की गई है. इसमें जनरल कैटेगरी की 25 वैकेंसी आरक्षित है. वहीं ओबीसी की 16 वैकेंसी जबकि एससी की 9,  ईडब्ल्यूएस की 6 और एसटी कैटेगरी की 4 वैकेंसी आरक्षित है. 

कौन है आवेदन के लिए एलिजिबल?

इस भर्ती के लिए मैनेजर (सिक्योरिटी) की पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए. वहीं डिप्टी मैनेजर के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा मैनेजर (सिक्योरिटी) के पद पर आवेदन करने वाले आर्मी कैंडिडेट का मेजर या उससे ऊपर की रैंक पर कम से कम 10 साल की कमीशन्ड सर्विस के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए. जबकि नौसेना और वायुसेना वाले उम्मीदवारों के लिए मैनेजर (सिक्योरिटी) की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए कम से कम 10 साल की कमीशन्ड सर्विस के साथ बराबर रैंक होनी चाहिए. वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेज वाले उम्मीदवारों के पास मैनेजर (सिक्योरिटी) पोस्ट के लिए डिप्टी कमांडेंट पद के साथ कम से कम 10 साल की सेवा का एक्सपीरियंस होना चाहिए.  

वहीं डिप्टी मैनेजर के पद पर आवेदन के लिए आर्मी उम्मीदवारों का कैप्टन या उससे ऊपर के पद पर कम से कम 5 साल की कमीशन्ड सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए. जबकि डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी के लिए नौसेना और वायु सेना के उम्मीदवारों का कम से कम 5 साल की कमीशन्ड सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए. वही पैरामिलिट्री फोर्सेज उम्मीदवारों का डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पर आवेदन के लिए असिस्टेंट कमांडेंट या कम से कम 5 साल की सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए. 

कितनी मिलेगी का सैलरी?

जो लोग एसबीआई एसओ पोस्ट के लिए चुने जाएंगे, उन्हें उनके पे स्केल के हिसाब से सैलरी मिलेगी. चुने गए कैंडिडेट्स को डीए, एचआए, पीएफ, पेंशन और मेडिकल फैसेलिटीज जैसे फायदे भी मिलेंगे. वहीं इनमें मैनेजर सिक्योरिटी की पोस्ट वाले चयनित उम्मीदवारों को 85,920 से 1,05,820 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिलेगी. वहीं डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 64,820 से 93,960 रुपये प्रतिमाह तक सैलरी दी जाएगी 

ये भी पढ़ें-Confidence Gap: पढ़ाई के बीच लड़कियों का कॉन्फिडेंस हो रहा कम, सर्वे में हुआ खुलासा

भर्ती के लिए जरूरी आयु सीमा 

मैनेजर सिक्योरिटी और डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी के लिए उम्र सीमा की गणना 31 अक्टूबर 2026 से की जाएगी. इस भर्ती में सभी उम्मीदवारों की आयु 25 से 40 साल के बीच रखी गयी. वहीं इसमें आरक्षित कैटेगरी के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

कैसे करें आवेदन?

  • भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एसबीआई एसओ की sbi.bank.in   वेबसाइट पर जाएं. 
  • इसके बाद करियर सेक्शन खोलें और करंट ओपनिंग सेक्शन पर जाएं. 
  • अब मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के लिए पद के नोटिफिकेशन लिंक पर जाएं. 
  • रजिस्ट्रेशन पूरा करके लॉगिन करें. 
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई जरूरी एजुकेशनल और दूसरी क्वालिफिकेशन डिटेल भरें. 
  • अब आवेदन से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • इसके बाद फॉर्म को एक बार फिर अच्छे से चेक करके सबमिट कर दें. 

ये भी पढ़ें-Agniveer: किन अग्निवीरों को मिलेगी स्थायी सेवा और किन्हें 2 साल का एक्सटेंशन, कैसे होगा तय?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Education News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Haryana Cabinet: हरियाणा सरकार का फैसला, जूनियर लेक्चर असिस्टेंट भर्ती नियमों में होगा बदलाव
हरियाणा सरकार का फैसला, जूनियर लेक्चर असिस्टेंट भर्ती नियमों में होगा बदलाव
शिक्षा
Agniveer: किन अग्निवीरों को मिलेगी स्थायी सेवा और किन्हें 2 साल का एक्सटेंशन, कैसे होगा तय?
किन अग्निवीरों को मिलेगी स्थायी सेवा और किन्हें 2 साल का एक्सटेंशन, कैसे होगा तय?
शिक्षा
Confidence Gap: पढ़ाई के बीच लड़कियों का कॉन्फिडेंस हो रहा कम, सर्वे में हुआ खुलासा
पढ़ाई के बीच लड़कियों का कॉन्फिडेंस हो रहा कम, सर्वे में हुआ खुलासा
शिक्षा
QS Ranking 2027: IIT दिल्ली बना भारत का नंबर 1 संस्थान, IIT खड़गपुर की गिरी रैंकिंग
IIT दिल्ली बना भारत का नंबर 1 संस्थान, IIT खड़गपुर की गिरी रैंकिंग
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:😱Saumya के चरित्र पर उठे संगीन सवाल! Jeet की सौतेली मां ने देखते ही उगला ज़हर #sbs
Bollywood News: फिल्म रिलीज से ठीक पहले मुंबई में 'रामायण' की ग्रैंड स्क्रीनिंग ने बटोरीं खूब सुर्खियां (04.11.26)
Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारे देश में...', US मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की हार पर क्या कह रहे भारत के विपक्षी नेता?
'हमारे देश में...', US मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की हार पर क्या कह रहे भारत के विपक्षी नेता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती करेंगी BSP के 75 जिला अध्यक्षों के साथ बैठक, मिशन-27 पर होगी बात
मायावती करेंगी BSP के 75 जिला अध्यक्षों के साथ बैठक, मिशन-27 पर होगी बात
इंडिया
'जब सांसद थे तब भगवंत मान शराब पीकर...', राहुल गांधी पर पंजाब CM पर बड़ा आरोप
'जब सांसद थे तब भगवंत मान शराब पीकर...', राहुल गांधी पर पंजाब CM पर बड़ा आरोप
क्रिकेट
दिल्ली में प्रदूषण, भारत-श्रीलंका का मैच शिफ्ट करने की उठी मांग; DDCA ने की डिमांड
दिल्ली में प्रदूषण, भारत-श्रीलंका का मैच शिफ्ट करने की उठी मांग; DDCA ने की डिमांड
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
बिहार
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget