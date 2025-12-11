Video: मालिक की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया कुत्ता, फूट फूटकर लगा रोने- भावुक कर देगा वीडियो
Viral Dog video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स की लाश रखी हुई है और उसके परिवार वाले आसपास बैठे जोर जोर से रो रहे हैं.
पालतू जानवर जब साथ में रहता है तो वो भी परिवार का अंग बन जाता है, लेकिन ये मोहब्बत केवल इंसानों की ओर से ही नहीं होती बल्कि जानवर भी अपने मालिक से उतनी ही मोहब्बत करने लगते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जहां कुत्ते ने अपनी मोहब्बत का ऐसा सबूत दिया कि लोग वीडियो देखकर फूट फूटकर रोने लगे. वीडियो देखकर आपकी भी आंखें भर आएंगी और ये अहसास होगा कि जानवर भी सब समझते हैं बस मुंह से बोल नहीं पाते.
मालिक की मौत पर फूट फूटकर रोने लगा कुत्ता
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स की लाश रखी हुई है और उसके परिवार वाले आसपास बैठे जोर जोर से रो रहे हैं. बीवी बच्चे जब उस शख्स की लाश के पास बैठकर रो रहे होते हैं तभी कैमरा जाता है एक कुत्ते पर और बस यहीं से वीडियो को वायरल होने की वजह मिल जाती है.
यह दृश्य देखकर शायद आप लोग भी भावुक हो जाएंगे 🥹— Radhika Podcast 2.0🎙️ (@RADHIKA_INF) December 9, 2025
जिस मालिक ने उसे प्यार दिया, अपनापन दिया, आज उसी मालिक के दुनिया छोड़ने पर
पालतू कुत्ता खूब रोया 😢
यह दृश्य साबित करता है कि वफ़ादारी और प्यार बेज़ुबानों के दिल में इंसानों से कहीं ज़्यादा गहरा होता है 🖤
सच में… कुत्ते सिर्फ… pic.twitter.com/pEnBgbfImK
वीडियो में दिख रहा है कि कुत्ता अपने मालिक के पैरों पर मुंह रखकर जोर जोर से रो रहा है, उसका प्यार और परवाह देखकर लग रहा है कि उसे अपने मालिक से कितना लगाव था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा. वीडियो को लेकर अब इंटरनेट भावुक हो गया है और यूजर्स इमोशनल होकर रिएक्ट कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: Video: 'जज्बे को सलाम' आधा शरीर लकवाग्रस्त फिर भी जेप्टो डिलीवरी कर रही हैं 52 साल की वीना- वीडियो वायरल
यूजर्स बोले, वफादारी कोई इनसे सीखे
वीडियो को @RADHIKA_INF नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वफादारी कोई इन जानवरों से सीखे, मेरा तो दिल भर आया. एक और यूजर ने लिखा...इंसानों से ज्यादा वफादार जानवर होते हैं, कितना दुख है बेचारे को. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जानवर सब कुछ समझते हैं, बस बेचारे बोल नहीं पाते.
यह भी पढ़ें: ये टीचर नहीं रजनीकान्त है! क्लास में मस्ती कर रहे छात्रों को माड़साब ने दीवार पर उठा उठाकर फेंका, वायरल हो रहा वीडियो
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL