बढ़ती ठंड के बीच पटना में बदला स्कूलों का समय, अब इतने बजे से लगेंगे 8वीं तक के क्लास
Patna School Timings: पटना में बढ़ती ठंड के कारण जिला प्रशासन ने 11 से 18 दिसंबर तक आठवीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 8:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक कर दिया है.
दिसंबर के दूसरे हफ्ते में उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में ठंड का असर दिखने लगा है. बिहार में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. खासतौर से सुबह बेहद सर्द होने लगी है. ऐसे में पटना प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 8वीं तक के स्कूल छात्रों को सहूलियत देने के लिए क्लास का समय बदला जाए.
पटना के प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 8वीं तक की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए टाइमिंग सुबह 8.30 बजे से कर दी गई है. क्लास अब शाम 4.00 बजे तक चलेंगे. नया समय गुरुवार, 11 दिसंबर से लागू कर दिया गया है, जो फिलहाल अगले गुरुवार, 18 दिसंबर तक जारी रहेगा.
बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी
बिहार जिला प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है. साथ ही, एक्स पोस्ट पर लिखा है, "जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम एवं कम तापमान की स्थिति के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी, पटना द्वारा प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित जिला के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 11.12.2025 से 18.12.2025 तक 08.30 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न के बीच ही संचालित करने का निदेश दिया गया है."
बिहार में आज का मौसम
बिहार में ठंड अब धीरे-धीरे असर दिखा रही है. सुबह और शाम में तापमान गिरने से ठिठुरन हो रही है. पटना समेत बिहार के ज्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान 9 से 14 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि औसतन अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री है.
अगले दो दिन में कैसा रहेगा बिहार का मौसम?
मौसम विभाग का कहना है कि पटना, पश्चिमी चंपारण, पू्र्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद और जमुई में रात और सुबह कोहरा हो सकता है. वहीं, अगले दो दिन में अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, रोहता और कैमूर के तापमान में अच्छी-खासी गिरावट आ सकती है. न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच पहुंच सकता है.
