यूपी में शुरू हुआ सर्दी का सितम, गाजियाबाद-नोएडा और लखनऊ में सांस पर संकट, जानें कितना है AQI?

यूपी में शुरू हुआ सर्दी का सितम, गाजियाबाद-नोएडा और लखनऊ में सांस पर संकट, जानें कितना है AQI?

UP Weather Today: यूपी सर्दी का सितम लगातार जारी है, इसी बीच अब लोगों को वायु प्रदूषण भी परेशान करने लगा है. गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ में हवा का स्तर लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 11 Dec 2025 07:23 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में दिसंबर के महीने में कई गलनभरी सर्दी का लोगों का सामना करना पड़ रहा है, मौसम विज्ञान केंद्र के लखनऊ के मुताबिक, आज 11 दिसंबर को प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. सुबह के समय कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. वहीं यूपी के लोगों को वायु प्रदूषण से भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है. गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा का एक्यूआई ठीक नहीं है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की तरफ से जारी आकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी से सटे गाजियाबाद में हवा का स्तर लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है. गाजियाबाद के लोनी इलाके का 11 दिसंबर को सुबह 6 बजे 366 AQI दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है. इसी तरह गाजियाबाद के इंदिरापुर 284 AQI, संजय नगर 257 AQI, वसुंधरा का 319 AQI दर्ज किया गया है.  

नोएडा सेक्टर में गहराया सांस का संकट

वायु प्रदूषण के मामले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी पीछे नहीं है. नोएडा के कई इलाकों का एक्यूआई खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया है. नोएडा सेक्टर-125 में AQI 308, नोएडा सेक्टर-62 में AQI 243, नोएडा सेक्टर-1 में AQI 289, और नोएडा सेक्टर-116  का AQI 330 दर्ज किया गया है. इसके अलावा ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क- 3 में  AQI 233, नॉलेज पार्क-5 में AQI 312 दर्ज किया गया जो खतरनाक श्रेणी में आता है.

लखनऊ के टॉकटोरा जिला उद्योग केंद्र हवा बेहद खराब

उधर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में हवा स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है. लखनऊ के टॉकटोरा जिला उद्योग केंद्र में AQI 240, लालबाग में AQI 212, कुकरैल पिकनिक स्पॉट-1 में AQI 154, केंद्रीय विद्यालय में AQI 204, गोमती नगर में एक्यूआई 202 और बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 178 AQI दर्ज किया गया है.

पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा प्रदेश का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में मौसम शुष्क रहा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिछला कोहरा दर्ज किया गया तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिछला से माध्यम कोहरा दर्ज किया गया. पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई हिस्से में कहीं-कहीं घना से अत्यंत घना कोहरा भी दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता कुशीनगर में शून्य मीटर दर्ज की गई.

मौसम विभाग ने कहा कि अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है. अगले 24 घंटे तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है और उसके बाद अगले 3 दिन तक में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना., उसके बाद अगले 3 दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

Published at : 11 Dec 2025 07:23 AM (IST)
UP NEWS UP Weather UP AQI
