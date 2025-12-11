एक्सप्लोरर
Virat-Anushka Wedding Anniversary: एक एड ने बना दी अनुष्का-विराट की जोड़ी, ऐसे शुरू हुई थी क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत
Virat-Anushka Wedding Anniversary: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पावरफुल कपल हैं. इनसे जुड़ी बाते भी फैंस को काफी पसंद आती हैं. आज हम आपको दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं.
बॉलीवुड के सबसे लवेबल कपल्स की बात हो और विराट कोहली–अनुष्का शर्मा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. अपनी सादगी, मजबूत बॉन्ड और खूबसूरत कैमेस्ट्री के लिए मशहूर ये कपल आज एक खास मौका सेलिब्रेट कर रहा है. दरअसल, ये स्टार जोड़ी आज अपनी 8वी वेडिंग एनिवर्सरी मना रही है. इसी खास मौके पर आइए जानते हैं की कहां हुई दोनों की पहली मुलाकात और कैसे हुआ दोनों की प्यार.
Published at : 11 Dec 2025 06:49 AM (IST)
Tags :Anushka Sharma VIRAT KOHLI
