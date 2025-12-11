इसके बाद विराट ने मेलबर्न में शतक बनाया. अनुष्का भी यह मैच देखने पहुंची थीं. शतक पूरा करने के बाद, विराट ने स्टेडियम में मौजूद अनुष्का को फ्लाइंग किस दिया. इसी से फैंस के बीच नज़दीकी बढ़ने की अटकलें लगने लगीं. डेटिंग के रूमर्स भी शुरू हो गए.