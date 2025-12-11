हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडVirat-Anushka Wedding Anniversary: एक एड ने बना दी अनुष्का-विराट की जोड़ी, ऐसे शुरू हुई थी क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत

Virat-Anushka Wedding Anniversary: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पावरफुल कपल हैं. इनसे जुड़ी बाते भी फैंस को काफी पसंद आती हैं. आज हम आपको दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Dec 2025 06:49 AM (IST)
बॉलीवुड के सबसे लवेबल कपल्स की बात हो और विराट कोहली–अनुष्का शर्मा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. अपनी सादगी, मजबूत बॉन्ड और खूबसूरत कैमेस्ट्री के लिए मशहूर ये कपल आज एक खास मौका सेलिब्रेट कर रहा है. दरअसल, ये स्टार जोड़ी आज अपनी 8वी वेडिंग एनिवर्सरी मना रही है. इसी खास मौके पर आइए जानते हैं की कहां हुई दोनों की पहली मुलाकात और कैसे हुआ दोनों की प्यार.

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की पहली मुलाकात बेहद ही दिलचस्प थी. यह दोनों साल 2013 में एक ऐड शूट के दौरान सेट पर मिले थे.
उस वक्त विराट काफी नर्वस थे, क्योंकि उन्हें एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था. इस ऐड के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई और दोनों को अक्सर साथ देखा गया.
इस कपल को ज्यादा अटेंशन तब मिली जब जनवरी 2014 में टीम इंडिया अपने साउथ अफ्रीका दौरे से मुंबई एयरपोर्ट पहुंची.
बाकी टीम के साथ होटल में जाने के बजाय, विराट अनुष्का के अपार्टमेंट में चले गए.
इसके बाद विराट ने मेलबर्न में शतक बनाया. अनुष्का भी यह मैच देखने पहुंची थीं. शतक पूरा करने के बाद, विराट ने स्टेडियम में मौजूद अनुष्का को फ्लाइंग किस दिया. इसी से फैंस के बीच नज़दीकी बढ़ने की अटकलें लगने लगीं. डेटिंग के रूमर्स भी शुरू हो गए.
कुछ साल डेटिंग करने के बाद, अनुष्का और विराट ने 11 दिसंबर 2017 में शादी कर ली.
आज ये कपल दो बच्चों के पैरेंट्स है. उन्होंने साल 2021 में अपनी बेटी वामिका का वेलकम किया. फिर साल 2024 में बेटे अकाय का.
Published at : 11 Dec 2025 06:49 AM (IST)
