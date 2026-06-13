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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीMPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर आवेदन शुरू,26 जून से पहले करें आवेदन

MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर आवेदन शुरू,26 जून से पहले करें आवेदन

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए मौका है. MPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. उम्मीदवार 26 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 13 Jun 2026 06:44 AM (IST)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए मौका है. MPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. उम्मीदवार 26 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा विभाग में करियर बनाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है.मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 949 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

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भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.
भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.
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भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.
भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.
Published at : 13 Jun 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
Education JOB MPPSC Assistant Professor Recruitment 2026

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