MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर आवेदन शुरू,26 जून से पहले करें आवेदन

भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.