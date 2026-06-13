एक्सप्लोरर
MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर आवेदन शुरू,26 जून से पहले करें आवेदन
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए मौका है. MPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. उम्मीदवार 26 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा विभाग में करियर बनाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है.मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 949 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.
1/6
2/6
Published at : 13 Jun 2026 06:43 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 543 पदों पर भर्ती, 1.51 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, फटाफट करें आवेदन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मौका! देश के सबसे बड़े बैंक में निकली 821 पदों पर भर्ती
शिक्षा
बिजनेस करने के लिए कैसे जा सकते हैं विदेश, कौन सा वीजा लेना होगा और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा?
शिक्षा
CBSE छात्रों को नहीं मिली राहत, री इवैल्यूएशन पोर्टल दोबारा खोलने से कोर्ट ने किया इनकार
शिक्षा
IIT में पढ़ने का सपना होगा आसान! JEE Advanced नहीं, ऐसे होगी एंट्री
Advertisement
डॉ. सुब्रतो मुखर्जीरिटायर्ड प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी
Opinion: होर्मुज में जहाजों पर हुए हमले अंतरराष्ट्रीय कानूनों और युद्ध के नियमों का सीधा उल्लंघन, तय हो जवाबदेही
Opinion