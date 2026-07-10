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हिंदी न्यूज़शिक्षाBAMS Admission 2026: अब संस्कृत के छात्र भी बन सकेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर, 10वीं के बाद मिलेगी सीधे BAMS की राह

BAMS Admission 2026: अब संस्कृत के छात्र भी बन सकेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर, 10वीं के बाद मिलेगी सीधे BAMS की राह

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने 10वीं के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने का नया रास्ता खोल दिया है।.छात्र NEET-PA प्रवेश परीक्षा पास करके साढ़े 7 साल के इंटीग्रेटेड BAMS कोर्स में दाखिला ले सकेंगे.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 10 Jul 2026 07:31 PM (IST)
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  • परीक्षा OMR आधारित होगी, 120 बहुविकल्पीय प्रश्न.

अगर आपने 10वीं तक संस्कृत की पढ़ाई की है और डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, तो अब आपके लिए भी मौका है. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (CSU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्री-आयुर्वेद (NEET-PA) प्रवेश परीक्षा की घोषणा कर दी है. इस परीक्षा के जरिए छात्र आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू कर सकेंगे.

10वीं के बाद मिलेगा BAMS में प्रवेश का मौका

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए नया इंटीग्रेटेड प्री-आयुर्वेद कार्यक्रम शुरू किया है. इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को NEET-PA नाम की प्रवेश परीक्षा देनी होगी.परीक्षा में सफल होने के बाद छात्र आयुर्वेद गुरुकुल में पढ़ाई करेंगे और आगे चलकर BAMS की डिग्री हासिल कर सकेंगे.

साढ़े 7 साल में पूरा होगा कोर्स

पूरा कोर्स कुल 7.5 साल का होगा. इसमें पहले 2 साल प्री-आयुर्वेद गुरुकुलम की पढ़ाई होगी। इसके बाद 4.5 साल का BAMS कोर्स कराया जाएगा. आखिर में 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप करनी होगी. इसके बाद छात्र आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में अपना करियर शुरू कर सकेंगे.

किसे मिलेगा आवेदन का मौका

इस प्रवेश परीक्षा के लिए वही छात्र आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, राज्य संस्कृत बोर्ड या उसके समकक्ष बोर्ड से 10वीं पास की हो.सामान्य वर्ग के छात्रों के कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. वहीं SC, ST, OBC और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं.

आयु सीमा क्या होगी

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 31 दिसंबर 2026 तक कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए.विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी.

कब शुरू होंगे आवेदन

विश्वविद्यालय के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2026 के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी.प्रवेश परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में देशभर के तय परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

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कैसे होगी प्रवेश परीक्षा

NEET-PA परीक्षा ऑफलाइन OMR शीट पर होगी.परीक्षा का समय ढाई घंटे यानी 150 मिनट रहेगा. इसमें कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे.हर सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और किसी भी गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. परीक्षा संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीन भाषाओं में आयोजित की जाएगी.

सिलेबस में क्या-क्या शामिल है

विश्वविद्यालय ने परीक्षा का सिलेबस भी जारी कर दिया है. इसमें संस्कृत साहित्य, व्याकरण, दर्शन, पुराण, इतिहास और भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) से जुड़े विषय शामिल किए गए हैं.इन विषयों के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे.

NCISM से मिली मंजूरी

यह पूरा कार्यक्रम राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (NCISM) से मान्यता प्राप्त है. इसी साल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और NCISM ने आयुर्वेद गुरुकुलों को जोड़ने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया था. अब प्रवेश परीक्षा की घोषणा के साथ इस नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Education Central Sanskrit University BAMS Admission 2026 NEET PA 2026
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