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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘खत्म हुआ सीजफायर’, ट्रंप बोले- ईरान से बातचीत लिए तैयार यूएस, लेकिन तेहरान को दी ये वॉर्निंग

‘खत्म हुआ सीजफायर’, ट्रंप बोले- ईरान से बातचीत लिए तैयार यूएस, लेकिन तेहरान को दी ये वॉर्निंग

ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया गया है. इसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने हमसे बातचीत जारी रखने को कहा है. हम ऐसा करने के लिए सहमत हो गए हैं. अमेरिका ने साफ कहा, सीजफायर खत्म हो चुका है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 10 Jul 2026 09:28 PM (IST)
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ईरान में जारी युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत जारी रखने पर सहमत हो गया है. हालांकि, राष्ट्रपति ने दोहराया है कि दोनों देशों के बीच सीजफायर यानी युद्ध विराम खत्म हो चुका है. 

ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया गया है. इसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने हमसे बातचीत जारी रखने को कहा है. हम ऐसा करने के लिए सहमत हो गए हैं. लेकिन अब अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि सीजफायर खत्म हो चुका है. 

इधर, न्यूयॉर्क पोस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अगर आने वाले समय में अमेरिका ईरान पर हमले को लेकर इजरायल से मदद मांगेगे, तो उसके लिए तैयार हैं. हाल ही में हुए हमलों में अमेरिका का समर्थन करते हुए, इजरायल ने अपना संकल्प दिखाया दोहराया था. 

हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, इजरायल का समर्थन

इधर, इजरायल की तरफ से दावा कर किया गया है कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं. इससे पहले गुरुवार को अमेरिका ने गुरुवार की सुबह ईरान पर हवाई हमले किए थे. इसके प्रतिक्रिया में ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सहयोगी देशों को निशाना बनाया. जहां उसने मिसाइल हमले किए. इससे इलाके में टेंशन बढ़ गया. बहरीन में तीन बार हवाई हमले के सायरन बजे. यहां अमेरिका का एयरबेस मुख्यालय है.

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खामेनेई के शोक के बीच अमेरिका ने फिर किया था हमला 

इधर, ट्रंप ने बुधवार को कहा है कि सीजफायर खत्म हो गया है. बातचीत को आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे. ईरान में पिछले एक सप्ताह से शोक का दौर था. यहां ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह खामनेई का अंतिम संस्कार किया. गुरुवार को उनको मशहद शहर जो उनका गृहनगर था, वहां सुपुर्दे खाक किया. 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में अली खामेनेई की मौत हो गई थी. 

यह भी पढ़ेंः PAK के लिए नासूर बना PoK, कश्मीरियों ने मुनीर की नाक में किया दम, क्या अपने आप भारत में हो जाएगा शामिल, पढ़ें पूरी स्टोरी

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 10 Jul 2026 09:02 PM (IST)
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