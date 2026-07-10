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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीरेलवे में 29,200 रुपये तक की सरकारी नौकरी का मौका, 29 जुलाई है आवेदन की आखिरी तारीख

रेलवे में 29,200 रुपये तक की सरकारी नौकरी का मौका, 29 जुलाई है आवेदन की आखिरी तारीख

रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन ग्रेड-I और टेक्नीशियन ग्रेड-III के पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 29 जुलाई है.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 10 Jul 2026 07:01 PM (IST)
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  • रेलवे टेक्नीशियन के 6,557 पदों पर आवेदन शुरू.
  • ग्रेड-I को ₹29,200, ग्रेड-III को ₹19,900 मिलेगा.
  • 10वीं पास, तकनीकी योग्यताधारक उम्मीदवार आवेदन करें.
  • चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) से, नकारात्मक अंकन.

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने टेक्नीशियन ग्रेड-I और टेक्नीशियन ग्रेड-III के कुल 6,557 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आवेदन की शुरुआत 30 जून से हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 29 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में उम्मीदवारों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है.

इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत इसकी आकर्षक सैलरी है. चयनित अभ्यर्थियों को पद के अनुसार अच्छा शुरुआती वेतन मिलेगा. टेक्नीशियन ग्रेड-I पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को 29,200 रुपये प्रति माह का शुरुआती वेतन मिलेगा, जबकि टेक्नीशियन ग्रेड-III के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 19,900 रुपये प्रति माह की शुरुआती सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा रेलवे के अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा.

भर्ती अभियान के तहत कुल 6,557 रिक्तियां भरी जाएंगी. इनमें 323 पद टेक्नीशियन ग्रेड-I और 6,234 पद टेक्नीशियन ग्रेड-III के लिए निर्धारित किए गए हैं. रेलवे में स्थायी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह साल की बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है.

कौन अप्लाई कर सकता है?

योग्यता की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड-III के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है. वहीं संबंधित पदों के अनुसार निर्धारित तकनीकी योग्यता या इंजीनियरिंग से जुड़ी शैक्षणिक पात्रता भी मांगी गई है. आयु सीमा ग्रेड-I के लिए 18 से 33 वर्ष और ग्रेड-III के लिए 18 से 30 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी. एससी और एसटी वर्ग को पांच वर्ष तथा ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी.

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कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) के जरिए होगा. परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें सामान्य जागरूकता, गणित, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर से जुड़े सवाल शामिल होंगे. परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी.

ये हैं जरूरी डेट्स

जो उम्मीदवार आवेदन करने जा रहे हैं, उनके लिए जरूरी तारीखों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम डेट 29 जुलाई 2026 है. आवेदन शुल्क 31 जुलाई तक जमा किया जा सकेगा. यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की गलती रह जाती है, तो 1 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक उसमें सुधार करने का मौका भी दिया जाएगा.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 07:01 PM (IST)
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