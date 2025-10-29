एक्सप्लोरर
एएसआई और सूबेदार पदों के लिए अप्लाई करने का आखिरी मौका, ऐसे करें फटाफट आवेदन
मध्य प्रदेश पुलिस में एएसआई और सूबेदार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2025 है. उम्मीदवार esb.mp.gov.in पर जाकर फटाफट आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
अगर आप भी पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की है. मध्य प्रदेश पुलिस (MP Police) ने असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) और सूबेदार पदों पर भर्ती निकाली है.
Published at : 29 Oct 2025 05:17 PM (IST)
शिक्षा
6 Photos
