एएसआई और सूबेदार पदों के लिए अप्लाई करने का आखिरी मौका, ऐसे करें फटाफट आवेदन

एएसआई और सूबेदार पदों के लिए अप्लाई करने का आखिरी मौका, ऐसे करें फटाफट आवेदन

मध्य प्रदेश पुलिस में एएसआई और सूबेदार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2025 है. उम्मीदवार esb.mp.gov.in पर जाकर फटाफट आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 29 Oct 2025 05:22 PM (IST)
अगर आप भी पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की है. मध्य प्रदेश पुलिस (MP Police) ने असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) और सूबेदार पदों पर भर्ती निकाली है.

इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल, 30 अक्टूबर 2025 तय की गई है. ऐसे उम्मीदवार जो अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे तुरंत एमपीईएसबी (MPESB) की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.
उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. साथ ही पदानुसार उम्मीदवार के पास कंप्यूटर संबंधित योग्यता भी होनी चाहिए. इसमें CPCT, DOEACC, आईटीआई कंप्यूटर कोर्स, इंजीनियरिंग, एमसीए, बीसीए, कंप्यूटर साइंस या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा शामिल हैं.
आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 33 वर्ष और कुछ विशेष वर्गों के लिए 38 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देना होगा. जनरल कैटेगरी और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए फीस 560 रुपये है. ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 310 रुपये है. इसके अलावा सभी उम्मीदवारों को 60 पोर्टल शुल्क भी देना होगा.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं. भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी का चयन करें. होम पेज पर दिख रहे लिंक सम्बंधित लिंक पर क्लिक करें.
अब नया पेज खुलेगा जहां मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और डिटेल्स भरें. सभी जानकारी सही भरने के बाद निर्धारित फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करें.
Published at : 29 Oct 2025 05:17 PM (IST)
