एक्सप्लोरर
UPSC ने इन पदों पर निकालीं वैकेंसी, एक क्लिक में चेक पर लें डिटेल्स
UPSC ने CGPDTM परीक्षक और उप निदेशक पदों के लिए नई भर्ती शुरू की है, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. कैंडिडेट्स आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सीजीपीडीटीएम परीक्षक और उप निदेशक के पदों के लिए नई भर्ती निकाली है.
1/6
2/6
Published at : 14 Dec 2025 09:44 AM (IST)
Tags :Sarkari Naukri JOB
नौकरी
6 Photos
भारत मौसम विज्ञान विभाग में आवेदन का आखिरी मौका, 134 पदों पर भर्ती; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
DRDO में निकली 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन; यहां हैं पूरी डिटेल्स
नौकरी
7 Photos
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
नौकरी
7 Photos
बॉम्बे हाई कोर्ट में क्लर्क और स्टेनो सहित 2381 पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'एक्स्ट्रा टैरिफ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बातचीत से...', मैक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत ने क्या जवाब दिया?
दिल्ली NCR
दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
टेलीविजन
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion