UPSC ने इन पदों पर निकालीं वैकेंसी, एक क्लिक में चेक पर लें डिटेल्स

UPSC ने इन पदों पर निकालीं वैकेंसी, एक क्लिक में चेक पर लें डिटेल्स

UPSC ने CGPDTM परीक्षक और उप निदेशक पदों के लिए नई भर्ती शुरू की है, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. कैंडिडेट्स आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 14 Dec 2025 09:44 AM (IST)
UPSC ने CGPDTM परीक्षक और उप निदेशक पदों के लिए नई भर्ती शुरू की है, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. कैंडिडेट्स आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सीजीपीडीटीएम परीक्षक और उप निदेशक के पदों के लिए नई भर्ती निकाली है.

इस भर्ती के माध्यम से पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क्स के नियंत्रक जनरल कार्यालय में ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत परीक्षक के 100 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती के माध्यम से पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क्स के नियंत्रक जनरल कार्यालय में ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत परीक्षक के 100 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
ट्रेडमार्क और जीआई परीक्षक पदों के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ ही ट्रेडमार्क, पेटेंट या कानूनी मामलों में कम से कम दो साल का अनुभव होना जरूरी है.
ट्रेडमार्क और जीआई परीक्षक पदों के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ ही ट्रेडमार्क, पेटेंट या कानूनी मामलों में कम से कम दो साल का अनुभव होना जरूरी है.
Published at : 14 Dec 2025 09:44 AM (IST)
