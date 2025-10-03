ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान

ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर मौजूद हैं, जैसे आईटी, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग, होटल और हॉस्पिटैलिटी, निर्माण और शिक्षा. शुरुआती स्तर पर, एक सामान्य कर्मचारी को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में लगभग 4,000 से 5,000 AUD प्रतिमाह सैलरी मिल सकती है. भारतीय रुपये में इसका मतलब है लगभग 2,33,960 से 2,92,450 रुपये प्रतिमाह (1 AUD = 58.49 INR).