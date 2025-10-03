ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान

ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने से भारतीय युवाओं को उच्च वेतन, बेहतरीन अनुभव और करियर ग्रोथ के अवसर मिलते हैं. शुरुआती स्तर पर 2.3 लाख रुपये मिल सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 03 Oct 2025 09:42 AM (IST)
अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं और भारतीय मुद्रा में अपनी आमदनी का अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. ऑस्ट्रेलिया में काम करने का अनुभव न केवल आपके करियर को ऊंचाई देता है, बल्कि विदेशी मुद्रा में मिलने वाली सैलरी भी काफी आकर्षक होती है. आइए जानते हैं.

ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर मौजूद हैं, जैसे आईटी, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग, होटल और हॉस्पिटैलिटी, निर्माण और शिक्षा. शुरुआती स्तर पर, एक सामान्य कर्मचारी को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में लगभग 4,000 से 5,000 AUD प्रतिमाह सैलरी मिल सकती है. भारतीय रुपये में इसका मतलब है लगभग 2,33,960 से 2,92,450 रुपये प्रतिमाह (1 AUD = 58.49 INR).
मध्यम अनुभव वाले कर्मचारियों की सैलरी 6,000 से 8,000 AUD प्रतिमाह हो सकती है, जो भारतीय रुपये में 3,50,940 से 4,67,920 रुपये तक होगी. वहीं, विशेषज्ञ और सीनियर लेवल के पेशेवरों की सैलरी 10,000 AUD या उससे अधिक भी हो सकती है, जो भारतीय रुपये में 5,84,900 रुपये से ऊपर होती है.
ऑस्ट्रेलिया में काम करने पर न केवल बेसिक सैलरी मिलती है, बल्कि हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल बेनेफिट्स जैसे अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं. इन सबको जोड़कर आप अपनी कुल कमाई का सही अंदाजा लगा सकते हैं.
ऑस्ट्रेलिया में नौकरी पाने के लिए सबसे पहले आपको सही वीजा की आवश्यकता होगी. आमतौर पर स्किल्ड वर्कर वीजा, वर्क एंड ट्रैवल वीजा या बिजनेस वीजा के तहत काम किया जा सकता है. इसके लिए उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है.
नौकरी की तलाश के लिए ऑनलाइन पोर्टल जैसे Seek, Indeed, और LinkedIn काफी मददगार हैं. इन वेबसाइट्स पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के जॉब पोस्टिंग मिलते हैं. इसके अलावा भारतीय नौकरी एजेंसियां और ऑस्ट्रेलिया में स्थित रिक्रूटमेंट फर्म भी काम आती हैं.
आवेदन करते समय उम्मीदवार को रिज़्यूमे, कवर लेटर और जरूरी प्रमाण पत्र तैयार रखने चाहिए. इंटरव्यू आमतौर पर ऑनलाइन या वीडियो कॉल के माध्यम से लिया जाता है. साक्षात्कार में उम्मीदवार की प्रोफेशनल स्किल, अंग्रेजी भाषा पर पकड़ और काम के प्रति गंभीरता देखी जाती है.
Published at : 03 Oct 2025 09:42 AM (IST)
Embed widget