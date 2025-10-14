ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन

विदेशों में काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप भारतीय रुपये में काफी बड़ा पैसा कमा सकते हैं. जैसे कि 2 लाख रियल = लगभग 32 लाख रुपये. यह राशि भारत में किसी भी मध्यम स्तर की नौकरी से कई गुना ज्यादा है. इसलिए कई युवा अब ब्राजील और अन्य देशों की कंपनियों के लिए ऑनलाइन या ऑनसाइट काम करना पसंद कर रहे हैं.