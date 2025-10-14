हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन

ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन

क्या आपको पता है ब्राजील से 2 लाख रियल की कमाई भारत में कितने रुपये के बराबर है. अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Oct 2025 10:06 AM (IST)
क्या आपको पता है ब्राजील से 2 लाख रियल की कमाई भारत में कितने रुपये के बराबर है. अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

आज के समय में विदेशों में नौकरी या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने का चलन बढ़ गया है. खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी कमाई को बेहतर बनाना चाहते हैं.

1/6
अगर आप ब्राजील या ब्राजीलियन कंपनियों से जुड़े नौकरी या फ्रीलांस काम कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है.
अगर आप ब्राजील या ब्राजीलियन कंपनियों से जुड़े नौकरी या फ्रीलांस काम कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है.
2/6
आज के दर के हिसाब से 1 ब्राजीलियन रियल लगभग 15.98 भारतीय रुपये के बराबर है. यानी अगर कोई व्यक्ति ब्राजील से 2 लाख रियल कमाता है, तो उसकी भारत में कुल कमाई होगी लगभग 32 लाख रुपये. यह राशि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. सोचिए, विदेश से काम कर आप इतनी बड़ी रकम घर में कमा सकते हैं.
आज के दर के हिसाब से 1 ब्राजीलियन रियल लगभग 15.98 भारतीय रुपये के बराबर है. यानी अगर कोई व्यक्ति ब्राजील से 2 लाख रियल कमाता है, तो उसकी भारत में कुल कमाई होगी लगभग 32 लाख रुपये. यह राशि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. सोचिए, विदेश से काम कर आप इतनी बड़ी रकम घर में कमा सकते हैं.
3/6
ब्राजील कई क्षेत्रों में भारतीय प्रोफेशनल्स को अवसर दे रहा है. खासकर IT, इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में काफी वैकेंसी होती हैं. कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स के लिए दूरदराज के देशों से एक्सपर्ट्स हायर करती हैं.
ब्राजील कई क्षेत्रों में भारतीय प्रोफेशनल्स को अवसर दे रहा है. खासकर IT, इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में काफी वैकेंसी होती हैं. कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स के लिए दूरदराज के देशों से एक्सपर्ट्स हायर करती हैं.
4/6
इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग में विश्वास रखते हैं, तो ब्राजीलियन मार्केट में वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग और ऑनलाइन टीचिंग जैसे अवसर मिलते हैं.
इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग में विश्वास रखते हैं, तो ब्राजीलियन मार्केट में वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग और ऑनलाइन टीचिंग जैसे अवसर मिलते हैं.
5/6
विदेशों में काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप भारतीय रुपये में काफी बड़ा पैसा कमा सकते हैं. जैसे कि 2 लाख रियल = लगभग 32 लाख रुपये. यह राशि भारत में किसी भी मध्यम स्तर की नौकरी से कई गुना ज्यादा है. इसलिए कई युवा अब ब्राजील और अन्य देशों की कंपनियों के लिए ऑनलाइन या ऑनसाइट काम करना पसंद कर रहे हैं.
विदेशों में काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप भारतीय रुपये में काफी बड़ा पैसा कमा सकते हैं. जैसे कि 2 लाख रियल = लगभग 32 लाख रुपये. यह राशि भारत में किसी भी मध्यम स्तर की नौकरी से कई गुना ज्यादा है. इसलिए कई युवा अब ब्राजील और अन्य देशों की कंपनियों के लिए ऑनलाइन या ऑनसाइट काम करना पसंद कर रहे हैं.
6/6
हमेशा वैध जॉब पोर्टल और कंपनियों से ही संपर्क करें. कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट के नियम पहले ही समझ लें. यदि ऑनसाइट जॉब है, तो वीजा और रहने की सुविधा का ध्यान रखें. फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो टैक्स नियम भी समझ लें.
हमेशा वैध जॉब पोर्टल और कंपनियों से ही संपर्क करें. कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट के नियम पहले ही समझ लें. यदि ऑनसाइट जॉब है, तो वीजा और रहने की सुविधा का ध्यान रखें. फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो टैक्स नियम भी समझ लें.
Published at : 14 Oct 2025 10:06 AM (IST)
Tags :
Education JOB Brazilian Real To INR

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
Video: 'अच्छी लग रही हैं आप, स्मोकिंग छोड़ दीजिए...', तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सलाह पर मेलोनी ने यूं दिया जवाब
Video: 'अच्छी लग रही हैं आप, स्मोकिंग छोड़ दीजिए...', तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सलाह पर मेलोनी ने यूं दिया जवाब
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
घोटाले में फंस गए Tejashwi Yadav..अब कौन होगा सीएम फेस?
चुनावी बिसात.. मुजफ्फरपुर के मन की बात
Tejashwi Yadav नहीं बन पाएंगे सीएम? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
Video: 'अच्छी लग रही हैं आप, स्मोकिंग छोड़ दीजिए...', तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सलाह पर मेलोनी ने यूं दिया जवाब
Video: 'अच्छी लग रही हैं आप, स्मोकिंग छोड़ दीजिए...', तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सलाह पर मेलोनी ने यूं दिया जवाब
क्रिकेट
Gautam Gambhir Birthday: 44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
साउथ सिनेमा
Monday Box Office Collection: मंडे टेस्ट में 'कांतारा चैप्टर 1' ने मारी बाजी, जानें- 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' सहित सभी फिल्मों का कैसा रहा हाल
मंडे टेस्ट में किस फिल्म ने मारी बाजी? कौन हुई फुस्स, जानें-बॉक्स ऑफिस का हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
Gold On Diwali: दिवाली पर सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें कितने कैरेट में कौन-सी ज्वेलरी रहेगी टिकाऊ?
दिवाली पर सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें कितने कैरेट में कौन-सी ज्वेलरी रहेगी टिकाऊ?
नौकरी
बिहार चुनाव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब 200 नहीं, मिलेंगे इतने रुपये
बिहार चुनाव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब 200 नहीं, मिलेंगे इतने रुपये
यूटिलिटी
खुद की शादी के लिए PF अकाउंट से कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानें EPFO का नियम
खुद की शादी के लिए PF अकाउंट से कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानें EPFO का नियम
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget