एक्सप्लोरर
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
क्या आपको पता है ब्राजील से 2 लाख रियल की कमाई भारत में कितने रुपये के बराबर है. अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं.
आज के समय में विदेशों में नौकरी या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने का चलन बढ़ गया है. खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी कमाई को बेहतर बनाना चाहते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 14 Oct 2025 10:06 AM (IST)
Tags :Education JOB Brazilian Real To INR
नौकरी
6 Photos
SEBI में जल्द होगी ऑफिसर ग्रेड-A के पदों पर भर्ती, भरे जाएंगी इतनी पोस्ट, जल्द कर पाएंगे अप्लाई
नौकरी
6 Photos
ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में निकली इस पद पर वैकेंसी
नौकरी
7 Photos
बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, BTSC ने निकाली 4654 पदों पर भर्तियां, जानें आवेदन प्रक्रिया
नौकरी
6 Photos
ESIC में निकली फैकल्टी के पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, लाखों में है सैलरी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
महाराष्ट्र
RSS बैन की मांग पर घमासान: प्रियांघ खड्गे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इंदिरा गांधी को भी चुकानी पड़ी थी कीमत'
विश्व
Video: 'अच्छी लग रही हैं आप, स्मोकिंग छोड़ दीजिए...', तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सलाह पर मेलोनी ने यूं दिया जवाब
क्रिकेट
44 साल के हुए गौतम गंभीर, कैसा रहा खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर? जानिए कितने अमीर हैं हेड कोच
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion