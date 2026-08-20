Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल

भारतीय कार बाजार में हैचबैक कारों की मांग जुलाई 2026 में काफी मजबूत नजर आई. लंबे समय के बाद इस सेगमेंट की कुल मंथली सेल 1 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर गई. जुलाई में देश में कुल 1,07,602 हैचबैक कारें बिकीं, जबकि पिछले साल जुलाई 2025 में यह आंकड़ा 74,475 यूनिट था.

इसका मतलब यह है कि एक साल में हैचबैक बिक्री में 33,127 यूनिट का इजाफा हुआ और सालाना आधार पर करीब 44.48% की शानदार ग्रोथ दर्ज की गई. बिक्री के मामले में इस बार भी Maruti Suzuki का दबदबा देखने को मिला और उसकी WagonR, Swift और Baleno ने टॉप-3 में जगह बनाई.

WagonR बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक

जुलाई 2026 में Maruti Suzuki WagonR सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक रही. कंपनी ने इसकी 23,338 यूनिट बेचीं. जुलाई 2025 में WagonR की 14,710 यूनिट बिकी थीं. इस हिसाब से एक साल में इसकी बिक्री 8,628 यूनिट बढ़ी. यानी WagonR की बिक्री में सालाना आधार पर करीब 58.65% की बढ़ोतरी हुई. कुल हैचबैक बिक्री में WagonR की हिस्सेदारी करीब 21.69% रही. इससे साफ है कि कम कीमत, बेहतर माइलेज और व्यावहारिक इस्तेमाल के कारण यह कार अभी भी ग्राहकों के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए है.

दूसरे नंबर पर Maruti Suzuki Swift रही. जुलाई 2026 में Swift की 21,538 यूनिट बिकीं. पिछले साल जुलाई में कंपनी ने इसकी 14,190 यूनिट बेची थीं. यानी इस बार बिक्री में 7,348 यूनिट का इजाफा हुआ. Swift की सालाना बिक्री में करीब 51.78% की वृद्धि दर्ज की गई. कुल हैचबैक बिक्री में इसकी हिस्सेदारी लगभग 20% रही. स्पोर्टी डिजाइन, फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस के चलते Swift लंबे समय से इस सेगमेंट की लोकप्रिय कारों में शामिल है.

Baleno भी टॉप-3 में शामिल

Maruti Baleno ने भी जुलाई 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और तीसरे स्थान पर रही. इस महीने इसकी 18,241 यूनिट बिकीं, जबकि जुलाई 2025 में 12,503 यूनिट की बिक्री हुई थी. यानी Baleno की बिक्री में 5,738 यूनिट की बढ़ोतरी हुई. सालाना आधार पर इसकी बिक्री करीब 45.89% बढ़ी. कुल हैचबैक बिक्री में Baleno की हिस्सेदारी करीब 16.95% रही. प्रीमियम हैचबैक होने के बावजूद इसकी बिक्री में अच्छी वृद्धि देखने को मिली.

जुलाई में Maruti Alto ने बिक्री की ग्रोथ के मामले में सबसे ज्यादा चौंकाया. इसकी 12,534 यूनिट बिकीं, जबकि जुलाई 2025 में सिर्फ 5,910 यूनिट की बिक्री हुई थी. यानी एक साल में इसकी बिक्री 6,624 यूनिट बढ़ गई. इस तरह Alto की बिक्री में करीब 112.08% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई. यानी इस बार Alto की बिक्री पिछले साल के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा रही.

Maruti की कारों के अलावा अन्य कंपनियों की हैचबैक कारों ने भी बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखी. Tata Tiago और Tiago EV की जुलाई में कुल 7,429 यूनिट बिकीं. वहीं Hyundai i20 की बिक्री 6,738 यूनिट रही. इन दोनों कारों ने अपने-अपने सेगमेंट में अच्छी बिक्री दर्ज की और ग्राहकों के बीच इनकी मांग बनी हुई है.

Glanza की बिक्री में गिरावट

Toyota Glanza का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा. जुलाई 2026 में इसकी 4,461 यूनिट बिकीं. इसके अलावा Hyundai Grand i10 Nios की 4,055 यूनिट और Maruti Celerio की 3,914 यूनिट बिकीं. यानी टॉप मॉडल्स के मुकाबले इन कारों की बिक्री कम रही, हालांकि हैचबैक बाजार में इनकी मौजूदगी अभी भी बनी हुई है.

जुलाई 2026 के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय ग्राहकों के बीच छोटी और व्यावहारिक कारों की मांग फिर से बढ़ रही है. 1,07,602 यूनिट की कुल बिक्री इस बात का संकेत है कि हैचबैक सेगमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है. SUV की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद बड़ी संख्या में ग्राहक अभी भी ऐसी कारों को पसंद कर रहे हैं, जो शहरों में चलाने में आसान हों, माइलेज अच्छा दें और जिनकी खरीद और रखरखाव लागत कम हो.

ऐसे में जुलाई 2026 हैचबैक सेगमेंट के लिए काफी मजबूत महीना रहा. WagonR ने बिक्री में पहला स्थान, Swift ने दूसरा और Baleno ने तीसरा स्थान हासिल किया. वहीं Alto की बिक्री में 112% से ज्यादा की जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली. कुल बिक्री में करीब 44.5% की सालाना बढ़ोतरी यह संकेत देती है कि भारतीय कार बाजार में हैचबैक सेगमेंट एक बार फिर मजबूत वापसी करता नजर आ रहा है.

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