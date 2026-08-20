'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द

Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, मुश्किल दौर याद कर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द

'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, मुश्किल दौर याद कर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द

The Traitors 2: 'द ट्रेटर्स 2' के एक एपिसोड में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें देश में सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजरों से ही देखती है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 09:14 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती इन दिनों 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन में नजर आ रही हैं. रिया को साल 2020 में काफी बुरे दौर से गुजरना पड़ा था. दरअसल एक्ट्रेस को अपने एक्स-बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद काफी कुछ सहना पड़ा था. सुशांत से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, दोनों को गिरफ़्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था.

 हालांकि कुछ महीने पहले, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई ने सुशांत की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर रिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. वहीं 'द ट्रेटर्स' के एक एपिसोड में रिया ने अपने उस मुश्किल दौर को बात की और कहा कि देश में सबसे ज्यादा ट्रोलिंग उन्ही की हुई है.

दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’
बता दे कि शो के पांचवें एपिसोड में, जब श्वेता तिवारी ने रिया से 'ट्रेटर' न होने की वजह बताने को कहा, तो रिया ने खुलकर कहा कि वह 'ट्रेटर' (गद्दार) क्यों नहीं हैं. रिया ने जवाब दिया, "मैं 'ट्रेटर' नहीं बनना चाहती. इसकी वजह ये है कि दुनिया पहले से ही मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है. क्या आप समझ रहे हैं? यह मेरी जिंदगी के पर्सनल एक्सपीरियंस से उपजी बात है. इसलिए मैं किसी शो में आकर अपनी मर्जी से किसी का 'मर्डर' नहीं करना चाहती. यह मेरे लिए बहुत बुरा होगा. लोग इस पर भद्दे मीम्स बनाएंगे."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rhea Chakraborty (@rhea_chakraborty)

सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाली इंसान हूं’
रिया ने आगे कहा, "मैं देश में सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाली इंसान हूं. आप सभी जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? मैं 'ट्रेटर' नहीं हूं, आप सभी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. यह असल 'ट्रेटर' से ध्यान भटकाने की कोशिश है. मेरे बारे में एक बात यह है कि मैं भीड़-चाल नहीं चलती और आसानी से किसी के इंफ्लूएंस में नहीं आती. लेकिन मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं लोगों को इंफ्लूएंस कर सकती हूं." रिया इस एपिसोड मे वोट आउट नहीं हुई. लेकिन पारुल गुलाटी को शो से एविक्ट होना पड़ा. अब जो ट्रेटर्स बचे हैं उनमें कुल्लू, क्रिस्टल डिसूजा, और शाहनील गिल है.  

दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, मुश्किल दौर याद कर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द

ये भी पढ़ें:-बुधवार को 'आवारापन 2' बनी साल की छठी सबसे बड़ी फिल्म, तोड़ा 'कॉकटेल 2' सहित 4 फिल्मों का रिकॉर्ड

शो में क्यों ट्रेटर नहीं बनना चाहती थीं रिया
बता दें कि शो में पहले जब होस्ट करण जौहर ने रिया से पूछा था कि क्या वो बचने के लिए इनोसेंट बनना चाहती हैं या ट्रेटर?  तो एक्ट्रेस ने साफ कहा था, “मैं इनोसेंट बनना चाहती हूं. इसी साल मुझे क्लीन चिट मिली है, इसी साल लोगों को पता चला है कि मैं निर्दोष हूं. बहुत देर तक शक में रही हूं तो अब मुझे वो इतना पसंद नहीं है. मैंने काफी साल कर लिया है.”

रिया ने क्या झेला? 
बता दें कि साल 2020 में अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया को जेल की सजा और सोशल बायकॉट का सामना करना पड़ा था. पिछले साल, सीबीआई की इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट से अभिनेत्री को राहत मिली, क्योंकि उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था. अपने पिछले इंटरव्यू में रिया ने ये भी खुलासा किया था इस पूरे मामले के दौरान उन्होंने काफी मेंटल ट्रॉमा झेला और वे पीटीएसडी (पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) से जूझती रही थीं. 

ये भी पढ़ें:-बुधवार को 'आवारापन 2' बनी साल की छठी सबसे बड़ी फिल्म, तोड़ा 'कॉकटेल 2' सहित 4 फिल्मों का रिकॉर्ड

Published at : 20 Aug 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Sushant Singh Rajput Rhea Chakraborty The Traitors 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, मुश्किल दौर याद कर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
ओटीटी
तेजप्रताप ने उड़ाया पवन सिंह का मजाक, निरहुआ को कहा घटिया
तेजप्रताप ने उड़ाया पवन सिंह का मजाक, निरहुआ को कहा घटिया
ओटीटी
'द ट्रेटर्स 2' में मल्लिका शेरावत ने पहनी फेक Dolce ड्रेस? शालिनी पासी के दावे से मचा हंगामा
'द ट्रेटर्स 2' में मल्लिका शेरावत ने पहनी फेक डोल्से ड्रेस? शालिनी पासी के दावे से मचा हंगामा
ओटीटी
KKK15 का OTT पर जलवा, 'ऑपरेशन सफेद सागर' ने भी मारी बाजी, देखें टॉप 10 लिस्ट
'खतरों के खिलाड़ी 15' का ओटीटी पर जलवा, 'ऑपरेशन सफेद सागर' ने भी मारी बाजी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा सीटों पर अब कांग्रेस का खेल, पारित किया CM विजय जैसा प्रस्ताव
लोकसभा सीटों पर अब कांग्रेस का खेल, पारित किया CM विजय जैसा प्रस्ताव
बिहार
पटना: BPSC-AEDO परीक्षा में धांधली का खुलासा, बायोमेट्रिक ऑपरेटर अरेस्ट
पटना: BPSC-AEDO परीक्षा में धांधली का खुलासा, बायोमेट्रिक ऑपरेटर अरेस्ट
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधू की धमाकेदार जीत, 34 मिनट में विरोधी हुआ पस्त
वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधू की धमाकेदार जीत, 34 मिनट में विरोधी हुआ पस्त
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' बनने वाली है सनी देओल की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, बस चाहिए इतने करोड़
'बंटवारा 1947' बनने वाली है सनी की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, बस चाहिए इतने करोड़
इंडिया
इस्लामाबाद की कार्रवाई पर भारत का जवाब, पाक हाई कमीशन पर लिया एक्शन
इस्लामाबाद की कार्रवाई पर भारत का जवाब, पाक हाई कमीशन पर लिया एक्शन
टेक्नोलॉजी
ATM कार्ड में आपकी डिटेल्स कैसे सेव होती हैं, जानें मशीन कैसे करती है प्रोसेस?
ATM कार्ड में आपकी डिटेल्स कैसे सेव होती हैं, जानें मशीन कैसे करती है प्रोसेस?
बिजनेस
चीनी की मनमानी खरीद पर ने लगाई लिमिट, त्योहारों से पहले बड़ा फैसला
Sugar Price News: चीनी की मनमानी खरीद पर ने लगाई लिमिट, त्योहारों से पहले बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल
बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget