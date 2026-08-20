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हिंदी न्यूज़शिक्षाMakeup Course: मेकअप के लिए ये हैं 5 सबसे सस्ते कोर्स, आज ही करें अप्लाई

Makeup Course: मेकअप के लिए ये हैं 5 सबसे सस्ते कोर्स, आज ही करें अप्लाई

Best Cost-Effective Makeup Course: मेकअप सिखने के लिए किसी बड़े संस्थान की जरूरत नहीं है. कम पैसों में ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स चुनकर भी बना सकते हैं ब्युटि इंडस्ट्री में करियर.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 20 Aug 2026 11:35 AM (IST)
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पिछले दशक में ब्युटि इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ी हैं. अब मेकअप केवल सजने सवरने तक ही सिमित नहीं है. बल्कि यह एक प्रोफेशन के तौर पर उभरा है. ऐसे में आज के समय में सोशल मीडिया से लेकर वेडिंग इंडस्ट्री तक मेकअप आर्टिस्ट्स की मांग भी काफी बढ़ी है. अगर आप भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं लेकिन भारी फीस की वजह से अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं. तो जानिए सबसे सस्ते मेकअप कोर्स के बारे में. इन कोर्स को कर के आप कम खर्च में अपना सपना पूरा कर सकते हैं और अपना करियर शुरू कर सकते हैं.

बेसिक मेकअप सिखने से करें शुरूआत

अगर आप शुरूआत कर रहे हैं, तो बेसिक मेकअप सिखाना बेहतर होगा. यह कोर्स करने से आपका बेसिक पूरा होता है. इस कोर्स में आपको फाउंडेशन, लाइनर व मेकअप का बेस बनाना सिखाते हैं. इस तरह के मेकअप कोर्स बहुत से संस्थान कम पैसो में आपको डिपलोमा उपलब्ध करवा सकते हैं. वहीं एडवांस मेकअप कोर्स में पैसे खर्च करने से अच्छा बेसिक मेकअप सिखने से शुरूआत करना ज्यादा उपयोगी हो सकता है.

ऑनलाइन कोर्स हो सकता है सही विकल्प

अगर आप घर बैठें मेकअप सिखना चाहते हैं, तो किसी भी ऑनलाइन मेकअप कोर्स को जॉइन कर सकते हैं. यह कोर्स आपको डेमो क्लासेस, सेशन और मेकअप की अलग-अलग तकनीक सिखने में मदद करते हैं. वहीं कुछ प्लेटफॉर्म आपको शुरूआती कुछ क्लासेस मुफ्त में भी उपलब्ध करवाते हैं. हांलाकि कोर्स जॉइन करने से पहले ट्रेनर की प्रोफाइल, उसके काम और उसके बारे में जरूरी जानकारी जरूर देखें.

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ब्राइडल मेकअप कोर्स

अगर आपका लक्ष्य केवल शादी और इवेंट इंडस्ट्री में काम करना है, तो आप केवल ब्राइडल मेकअप कोर्स कर के भी अपना करियर आसानी से शुरू कर सकते हैं. इस कोर्स में आपको ब्राइडल लूक, आई मेकअप और हेयरस्टाइल भी सिखाएं जाते हैं. कई संस्थान इसके लिए शार्ट-टर्म ब्राइडल मेकअप कोर्स और डिपलोमा उपलब्ध करवाते हैं. जिससे आप कम पैसों में भी ब्राइडल मेकअप कोर्स सिख सकते हैं.

सेल्फ मेकअप कोर्स हुआ है लोकप्रिय

दूसरों का मेकअप करने से पहले खुद को ग्रुम करना भी जरूरी होता है. आजकल ऐसे कई मेकअप कोर्स लोकप्रिय हो रहे हैं. इसमें चेहरे के आकार और स्किन टाइप के अनुसार मेकअप चुनना, सही शेड का फाउंडेशन लगाना, आई मेकअप और रोजमर्रा के लुक तैयार करना सिखाया जाता है. कम बजट में मेकअप की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए यह कोर्स काफी उपयोगी हो सकता है.

मेकअप और हेयर स्टाइलिंग होगी बेहतर चॉइस

अगर आप मेकअप के साथ हेयर स्टाइलिंग भी सीख लेते हैं तो आपके काम का दायरा बढ़ जाता है. कई ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर कम अवधि के कोर्स में बेसिक मेकअप के साथ हेयर स्टाइलिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं. इससे आप पार्टी मेकअप, फोटोशूट, छोटे इवेंट और अन्य अवसरों के लिए सर्विस देने की शुरुआत कर सकते हैं.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Fashion Beauty Best Cost-Effective Makeup Course
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