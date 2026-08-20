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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIndonesia Earthquake: इंडोनेशिया में 5.7 तीव्रता का भूकंप, झटकों का सिलसिला जारी

Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में 5.7 तीव्रता का भूकंप, झटकों का सिलसिला जारी

Indonesia Earthquake Today: इंडोनेशिया के ईस्ट नूसा तेंगारा क्षेत्र में बुधवार रात 5.7 तीव्रता का भूकंप आया. इसके बाद भी फ्लोरेस इलाके में लगातार आफ्टरशॉक दर्ज किए जा रहे हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 20 Aug 2026 11:27 AM (IST)
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इंडोनेशिया के रुटेंग के पास 5.7 तीव्रता का भूकंप आया. USGS के अनुसार, भूकंप का केंद्र रुटेंग से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पूर्व (NNE) में 10 किमी की गहराई पर था. पश्चिमी इंडोनेशियाई समय के अनुसार, ईस्ट नूसा तेंगारा क्षेत्र में बुधवार रात भूकंप के झटके लगातार महसूस किए गए. हालांकि भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया है.

चार जिलों में महसूस किए गए झटके

भूकंप के झटके मंगगराई रीजेंसी, पश्चिमी मंगगराई रीजेंसी, नागेकेओ रीजेंसी और पूर्वी सुम्बा रीजेंसी में महसूस किए गए. भूकंप के झटकों की तीव्रता इतनी थी कि इससे लोगों को कंपन महसूस हुआ और घरों में रखी वस्तुओं के हिलने जैसी स्थिति बनी.

2 से 4 तीव्रता वाले भूकंप भी लगातार आ रहे

इस बीच क्षेत्र में 5.0 से कम तीव्रता वाले भूकंप भी लगातार दर्ज किए जा रहे हैं. इनकी तीव्रता 4.0 से लेकर 2.0 तक रही है. फ्लोरेस बैक-आर्क टेक्टोनिक जोन में लगातार आफ्टरशॉक आने के कारण फ्लोरेस द्वीप और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद जारी हैं आफ्टरशॉक

मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी (BMKG) प्रमुख तेुकु फैसल फतहानी के अनुसार, फ्लोरेस में आए 7.7 तीव्रता के बड़े भूकंप के बाद आफ्टरशॉक की गतिविधियां सामान्य होने में करीब तीन से चार सप्ताह लग सकते हैं.

उन्होंने बुधवार को जकार्ता में कहा कि भूकंप काफी बड़ा था और इसकी तीव्रता 7.7 थी. ऐसे में इसके बाद आने वाले झटकों की गतिविधि कम होने में लगभग तीन से चार सप्ताह का समय लग सकता है.

अब तक 3,055 आफ्टरशॉक दर्ज

BMKG के मुताबिक, बुधवार 19 अगस्त 2026 को शाम पांच बजे तक कुल 3,055 आफ्टरशॉक दर्ज किए जा चुके थे. इनमें सबसे अधिक तीव्रता का आफ्टरशॉक 6.2 का था, जबकि सबसे कम तीव्रता 1.1 दर्ज की गई. कुल आफ्टरशॉक में से 88 झटके ऐसे थे, जिन्हें लोगों ने महसूस किया.

फतहानी ने बताया कि 19 अगस्त को शाम पांच बजे तक दर्ज किए गए आफ्टरशॉक की संख्या 3,055 हो चुकी थी.

क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने की सलाह

BMKG भूकंपीय गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है. एजेंसी प्रभावित इलाकों और राहत एवं निकासी केंद्रों में मौजूद लोगों को भी समय-समय पर जानकारी दे रही है.

BMKG ने लोगों से अपील की है कि जिन घरों या इमारतों की संरचना में भूकंप के कारण दरारें आ गई हैं और जिन्हें असुरक्षित माना गया है, उनमें वापस न जाएं. आफ्टरशॉक के दौरान ऐसी इमारतों के गिरने का खतरा हो सकता है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 10:13 AM (IST)
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