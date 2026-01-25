एक्सप्लोरर
इंडियन ऑयल में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 394 अप्रेंटिस पदों पर होगी भर्ती
Indian Oil Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ऑयल ने पाइपलाइंस डिवीजन में 394 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. आइए डिटेल्स जानते हैं.
सरकारी क्षेत्र में काम करने और तकनीकी अनुभव हासिल करने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शानदार मौका दिया है. कंपनी ने अपने पाइपलाइंस डिवीजन में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत देश के अलग-अलग राज्यों में कुल 394 पदों को भरा जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें काम का अच्छा अनुभव मिलेगा.
नौकरी
7 Photos
हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, 60 हजार से ज्यादा सैलरी; वेटरनरी डॉक्टरों के लिए निकली वैकेंसी
नौकरी
6 Photos
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर पदों पर बंपर भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी; लास्ट डेट से पहले करें आवेदन
नौकरी
7 Photos
सुप्रीम कोर्ट में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस पद के लिए करें आवेदन; जानें कब होगी परीक्षा?
नौकरी
6 Photos
इंडियन ऑयल अप्रेंटिस भर्ती, 10वीं से ग्रेजुएट तक के लिए सुनहरा मौका; यहां जानें पूरी डिटेल्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिकरू कांड के 5 साल बाद मीडिया के सामने आईं विकास दुबे की पत्नी ऋचा, खुशी दुबे पर बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
नूपुर सेनन जैसा आउटफिट पहनने की वजह से ट्रोल हुई थी ननद स्टेबी, अब बोलीं- सीरियसली मत लो
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion