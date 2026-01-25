हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंडियन ऑयल में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 394 अप्रेंटिस पदों पर होगी भर्ती

इंडियन ऑयल में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 394 अप्रेंटिस पदों पर होगी भर्ती

Indian Oil Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ऑयल ने पाइपलाइंस डिवीजन में 394 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Jan 2026 08:03 AM (IST)
Indian Oil Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ऑयल ने पाइपलाइंस डिवीजन में 394 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

सरकारी क्षेत्र में काम करने और तकनीकी अनुभव हासिल करने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शानदार मौका दिया है. कंपनी ने अपने पाइपलाइंस डिवीजन में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत देश के अलग-अलग राज्यों में कुल 394 पदों को भरा जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें काम का अच्छा अनुभव मिलेगा.

इंडियन ऑयल अप्रेंटिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 फरवरी 2026 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक आवेदन कर सकेंगे. समय सीमा खत्म होने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें.
इंडियन ऑयल अप्रेंटिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 फरवरी 2026 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक आवेदन कर सकेंगे. समय सीमा खत्म होने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें.
यह भर्ती इंडियन ऑयल के पाइपलाइंस डिवीजन के अंतर्गत पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में की जाएगी. सबसे ज्यादा पद वेस्टर्न रीजन में रखे गए हैं. इसके बाद ईस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न रीजन में अलग-अलग संख्या में पद तय किए गए हैं. इस तरह कुल मिलाकर 394 पदों पर अप्रेंटिस की नियुक्ति होगी.
यह भर्ती इंडियन ऑयल के पाइपलाइंस डिवीजन के अंतर्गत पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में की जाएगी. सबसे ज्यादा पद वेस्टर्न रीजन में रखे गए हैं. इसके बाद ईस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न रीजन में अलग-अलग संख्या में पद तय किए गए हैं. इस तरह कुल मिलाकर 394 पदों पर अप्रेंटिस की नियुक्ति होगी.
Published at : 25 Jan 2026 08:03 AM (IST)
