इंडियन ऑयल में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 394 अप्रेंटिस पदों पर होगी भर्ती

इंडियन ऑयल अप्रेंटिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 फरवरी 2026 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक आवेदन कर सकेंगे. समय सीमा खत्म होने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें.