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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs SL: पहले टेस्ट में श्रीलंका की खटिया खड़ी कर देंगे 3 भारतीय खिलाड़ी

IND vs SL: पहले टेस्ट में श्रीलंका की खटिया खड़ी कर देंगे 3 भारतीय खिलाड़ी

India vs Sri Lanka Test: भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट 15 अगस्त से खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी श्रीलंका टीम की मुश्किल बढ़ा सकते हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 13 Aug 2026 07:24 AM (IST)
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15 अगस्त 2026 से भारत का श्रीलंका दौरा शुरू होने जा रहा है. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाने वाली है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह बेहद अहम है. जसप्रीत बुमराह समेत कई सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया युवा चेहरों के साथ मैदान पर उतरेगी. श्रीलंका की स्पिन और टर्न वाली पिचों भारतीय खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन टीम में कुछ ऐसे मैच-विनर हैं जो अकेले दम पर मुकाबले का रुख बदल सकते हैं.

1. रवींद्र जडेजा

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रवींद्र जडेजा का है. अनुभव और ऑलराउंड क्षमता के कारण जडेजा युवा टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल हैं. श्रीलंका की धीमी और टर्निंग पिचों पर उनकी सटीक गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है. जडेजा का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट रिकॉर्ड शानदार है, वो अब तक 7 मैचों में 33 विकेट ले चुके हैं.  जडेजा बल्ले से भी कोहराम मचा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट करियर में उनका सर्वोच्च स्कोर (175 रन) भी इसी टीम के खिलाफ आया था.

2. यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल की आक्रामक बल्लेबाजी श्रीलंका के गेंदबाजों की रणनीति बिगाड़ सकती है. टेस्ट क्रिकेट में शानदार औसत के साथ रन बना चुके जायसवाल शुरुआत से ही दबाव बनाने के लिए जाने जाते हैं. जायसवाल श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेल रहे होंगे और उनकी नई गेंद को पीटने की आदत श्रीलंकाई बॉलर्स को बैकफुट पर भेज सकती है. अभ्यास मैच में उनके 61 रन इस बात का संकेत हैं कि वह दौरे के लिए अच्छी लय में हैं.

3. शुभमन गिल

शुभमन गिल के लिए यह दौरा कप्तान के तौर पर भी खास है. टीम की कमान संभालने के साथ उन पर बल्लेबाजी में बड़ी जिम्मेदारी होगी. श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ उनका फुटवर्क भारत के लिए अहम हथियार बन सकता है. कोलंबो में अभ्यास मैच के दौरान 44 रन की पारी से गिल ने अपनी फॉर्म की झलक भी दिखाई. अगर वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में सफल रहे, तो श्रीलंका के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा.

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ये तीन खिलाड़ी बन सकते हैं गेम चेंजर

भारतीय टीम को मजबूती देने में इन तीन खिलाड़ियों का खास योगदान रहेगा. जडेजा का अनुभव, जायसवाल की आक्रामकता और गिल की क्लास से टीम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में बाद असर छोड़ सकती है. 

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 13 Aug 2026 07:24 AM (IST)
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India VS Sri Lanka SHUBMAN GILL
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