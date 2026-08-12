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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 जारी, ऐसे चेक करें मार्कशीट

CBSE 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 जारी, ऐसे चेक करें मार्कशीट

जिन छात्रों ने CBSE 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में भाग लिया था, वह अपना संशोधित रिजल्ट और मार्कशीट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. रिजल्ट सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in. पर जारी किया गया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 12 Aug 2026 05:18 PM (IST)
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CBSE 12th Compartment Result 2026 Released :  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने कंपार्टमेंट परीक्षा में भाग लिया था, वह अपना संशोधित रिजल्ट और मार्कशीट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. रिजल्ट सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in. पर जारी किया गया है. छात्र अपने रोल नंबर, एडमिट कार्ड नंबर, स्कूल कोड और जरूरी डिटेल की मदद से मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. वही 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई को आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद अब बोर्ड ने इसका रिजल्ट जारी किया है. ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा छात्र अपना रिजल्ट डिजिलॉकर और उमंग एप के जरिए भी देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें-आखिरी दिन तक नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन तो क्या ऑप्शन, कैसे करें मेडिकल की पढ़ाई?

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 12 Aug 2026 05:18 PM (IST)
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CBSE CBSE 12th Compartment Result 2026 CBSE Compartment Result CBSE 12th Compartment Result 2026 Released
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