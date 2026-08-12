CBSE 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 जारी, ऐसे चेक करें मार्कशीट
जिन छात्रों ने CBSE 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में भाग लिया था, वह अपना संशोधित रिजल्ट और मार्कशीट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. रिजल्ट सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in. पर जारी किया गया है.
CBSE 12th Compartment Result 2026 Released : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने कंपार्टमेंट परीक्षा में भाग लिया था, वह अपना संशोधित रिजल्ट और मार्कशीट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. रिजल्ट सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in. पर जारी किया गया है. छात्र अपने रोल नंबर, एडमिट कार्ड नंबर, स्कूल कोड और जरूरी डिटेल की मदद से मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. वही 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई को आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद अब बोर्ड ने इसका रिजल्ट जारी किया है. ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा छात्र अपना रिजल्ट डिजिलॉकर और उमंग एप के जरिए भी देख सकते हैं.
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