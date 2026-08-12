नीट यूजी काउंसलिंग दिल्ली की 85% कोटा सीटों के लिए फिर खुला मौका, ऐसे करें आवेदन

NEET UG Delhi Quota Seats: नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के बीच दिल्ली की 85 प्रतिशत कोटा सीटों को लेकर उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन के समय दिल्ली 85 प्रतिशत कोटा का ऑप्शन नहीं चुना था, उन्हें मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने एक और मौका दिया है. ऐसे उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अनलॉक करके दिल्ली कोटा के तहत मेडिकल और डेंटल सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं. एमसीसी ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन अनलॉक करने की सुविधा शुरू की है.

दिल्ली 85% कोटा के लिए क्या करना होगा?

जिन उम्मीदवारों ने शुरुआत में दिल्ली कोटा का ऑप्शन नहीं चुना था, वे सबसे पहले MCC यूजी काउंसलिंग 2026 पोर्टल पर जाएं.

इसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करें.

अब रजिस्ट्रेशन अनलॉक करने का ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा.

फॉर्म अनलॉक होने के बाद उम्मीदवारों को क्वालिफिकेशन सेक्शन खोलना होगा.

इसके बाद अप्लाई फॉर सेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करें.

फिर दिल्ली की जिन सीटों के लिए आवेदन करना है, उनसे संबंधित ऑप्शन का चयन करें.

इसके बाद जरूरी ऑप्शन चुनने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार चॉइस फिलिंग पूरी करें.

इन सीटों के लिए कर सकते हैं आवेदन

MCC की ओर से दिए गए ऑप्शन में दिल्ली की अलग-अलग सीटों के लिए आवेदन का ऑप्शन उपलब्ध है. इनमें डीयू-आईपी, एमबीबीएस और बीडीएस तथा बीएससी नर्सिंग दिल्ली सीट कोटा शामिल है. उम्मीदवार को अपने पात्रता के अनुसार संबंधित ऑप्शन का चयन करना होगा और फिर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

CW कैटेगरी के लिए भी जारी हुई अतिरिक्त सूची

एमसीसी ने दिल्ली 85 प्रतिशत कोटा के तहत चिल्ड्रन एंड विंडो कैटेगरी के लिए एलिजिबल उम्मीदवारों की अतिरिक्त सूची भी जारी की है. यह सूची MBBS-BDS के साथ BAMS, BUMS और BHMS जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए है. इस लिस्ट में उम्मीदवारों से संबंधित कई जानकारियां दी गई है. इसमें उम्मीदवार का नाम, नीट रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक, सीडब्ल्यू कैटेगरी और प्राथमिकता और सर्विस केटेगरी से जुड़ी जानकारियां शामिल है. सीडब्ल्यू कैटेगरी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जारी की गई सूची को ध्यान से चेक करने और MCC की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है.

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CW पोर्टल भी दोबारा खोलने का नोटिस

एमसीसी ने सीडब्ल्यू कैटेगरी से संबंधित पोर्टल को दोबारा खोलने को लेकर भी नोटिस जारी किया है. ऐसे उम्मीदवारों को पात्रता सूची और संबंधित निर्देशों की जांच करने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

चॉइस फिलिंग की तारीख का रखें ध्यान

दिल्ली 85 प्रतिशत कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन अनलॉक करने के बाद उम्मीदवारों को काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार अपनी सीटों की चॉइस फिलिंग पूरी करनी होगी. एमसीसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह आवेदन में बदलाव करते समय सभी जानकारी ध्यान से भरे और तय समय सीमा के अंदर अपनी चॉइस सबमिट करें.

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